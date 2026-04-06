Viktor Lodin berättar om sjukhusvistelse, rykten och familjelivet efter Färjestads uttåg

Efter Färjestads uttåg ur SM-slutspelet delar Viktor Lodin med sig av sin situation. Han kommenterar sin sjukhusvistelse, dementerar rykten och uttrycker kärlek till sin familj.

Foto: JONAS LJUNGDAHL / BILDBYRÅN Viktor Lodin missade match sju mot Rögle och fick från sidan bevittna sitt Färjestad åka ur SM-slutspelet efter en chockerande kollaps. Efter den avgörande matchen avslöjade huvudtränaren Cam Abbott att Lodin vårdades på sjukhus. Nu, en dag senare, delar Lodin själv sina tankar och status på Instagram. Han beskriver sin situation: ”Nyopererad och mer väntar. Det är tufft. Både psykiskt och mentalt är det en utmaning. Frustrationen är stor...

särskilt när mitt enda mål var att vara på isen och ge allt för laget.”\Lodin fortsätter med att adressera rykten som cirkulerar kring honom, utan att gå in på detaljer. Han dementerar bestämt dessa rykten. ”Det gör ont att se rykten spridas. Jag vill vara ärlig och jag har inte alltid mått bra under vissa perioder och jag har inte alltid tagit de bästa besluten. Det tar jag ansvar för. Men jag mår bättre i dag. Jag har jobbat med mig själv. För min egen skull, men framför allt för min familj. Jag står för mina misstag, men jag står inte för saker som inte stämmer. Därför vill jag dementera det och be er att sluta sprida vidare rykten som saknar all sanning.” Uttalandet visar på en stark vilja att ta ansvar för sina handlingar samtidigt som han tydligt markerar avstånd från falska påståenden och spekulationer.\Viktor Lodin och influencern Nicci Hernestig, som är ett par, välkomnade nyligen sitt första barn. Lodin riktar ett hjärtligt budskap till sin fru: ”Till min fantastiska fru vill jag säga: vi tar oss igenom det här tillsammans och vi kommer bli ännu starkare. Jag älskar dig otroligt mycket”. Denna kärleksförklaring förmedlar en känsla av enighet och stöd i en tid av personliga utmaningar. Lodins öppna kommunikation om sin hälsa och emotionella tillstånd, kombinerat med hans engagemang för sin familj, ger en inblick i en idrottsmans personliga kamp och prioriteringar utanför isen. Hans beslut att dela med sig av sina upplevelser, både de positiva och de negativa, visar på en sårbarhet och mänsklighet som berör många. Lodins ord belyser vikten av att söka hjälp, ta ansvar för sina handlingar och prioritera de relationer som betyder mest





SportExpressen / 🏆 30. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Viktor Lodin Färjestad SM-Slutspelet Rögle Hälsa Familj

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

