Villa i Älvsjö: Två män och en kvinna skottskadats i en slags konflikt

Polisen griper en misstänkt person efter att tre personer skottskadats vid en villa i Älvsjö, söder om Stockholm, i en slags konflikt, enligt presstalespersonen Carina Skagerlind.

Två män och en kvinna har skottskadats vid en villa i Älvsjö i södra Stockholm . Händelsen föranleddes av någon form av bråk på platsen och en misstänkt man är gripen, enligt polisen.

Nyheterna fortsätter: 10.33 fick vi samtal om att det var bråk eller någon typ av konflikt utanför en villa i Älvsjö. När vi kommer fram till platsen framgår att, som vi tror i nuläget, en person har avlossat ett vapen och tre personer har blivit skadade, säger polisens presstalesperson Carina Skagerlind. Två av personerna, varav en är kvinna, har lindrigare skador. Den tredje personen bedöms vara allvarligare skadad.

Polisen har dock kunnat tala med samtliga. Ganska omgående kunde en misstänkt person gripas, en vuxen man, uppger Skagerlind. Han misstänks för mordförsök. Platsen är avspärrad.

Vi pratar med vittnen, fortsätter med lite sök i området och måste bygga oss en bild av vad som har hänt. Det finns ingen anledning till oro för kringliggande, vi har gripit den vi tror är misstänkt i nuläget. Vet ni om de inblandade personerna känner varandra? Det ingår lite i vad vi tittar på, men bilden är att det handlar om någon typ av konflikt som är isolerad till det här, säger Skagerlind





