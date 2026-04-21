Villa Lidköping söker nya vägar för att behålla sin plats i toppen

Efter en säsong med SM-silver och ungdomsframgångar väljer Villa Lidköping att tänka utanför boxen vid rekryteringen av ny assisterande tränare för att utmana den traditionella bandykulturen.

Efter en säsong präglad av både framgångar och smärtsamma motgångar blickar Villa Lidköping nu framåt med en tydlig ambition om förnyelse. Under mars månad lyckades klubbens seniorlag på både dam- och herrsidan knipa varsitt SM-silver, en prestation som med visst avstånd numera betraktas som ett kvitto på en stabil elitverksamhet. Samtidigt har klubbens ungdomssektion visat upp en imponerande bredd och spets, där P19, P17 och F17 alla kröntes till svenska mästare. Mattias Nilsson , klubbchef i Villa, betonar hur stolta föreningen är över de unga talangerna som utgör fundamentet för framtiden. Han medger att besvikelsen efter finalförlusterna för seniorerna var påtaglig initialt, men att helhetsbilden av säsongen ändå är mycket positiv. Nu ligger fokus på att bibehålla den blåvita klubbens position i toppen av svensk bandy.

Ett betydande skifte sker i ledarstaben då assisterande tränaren Johan Lindblom väljer att ta en paus efter fem framgångsrika år som resulterat i fyra SM-guld. Detta har skapat ett behov av en ny profil som ska arbeta nära huvudtränaren och ikonen Per Fosshaug. I ett okonventionellt drag valde klubben att utlysa tjänsten via en öppen annons på sin hemsida. Sökprofilen var tydlig: man letade efter en nytänkande, pedagogisk och nyfiken person. Intressant nog krävde klubben inte nödvändigtvis en bakgrund inom just bandy. Tvärtom uttryckte man en stark önskan om att få in perspektiv från andra idrotter som fotboll eller ishockey för att bredda den taktiska kompetensen. Mattias Nilsson menar att bandyvärlden kan vara en liten och sluten sfär, och att de genom att tänka utanför boxen hoppas kunna tillföra nya dimensioner till träningen och matchcoachningen.

Responsen på den ovanliga annonseringen har varit överväldigande positiv, med över 20 inkomna ansökningar från både in- och utlandet. Bland de sökande finns personer från sporter som fotboll, innebandy och ishockey, samt kandidater från både Norge och Finland. Nilsson förklarar att processen har varit omfattande men givande, och att man nu har identifierat en huvudkandidat som de träffat vid flera tillfällen. Villa Lidköping håller på att bygga ett delvis nytt tränarteam kring Per Fosshaug och målvaktstränaren Mattias Synnergren, då även den mångårige fystränaren Kalle Öberg lämnar klubben för uppdrag i Hammarby. Förhoppningen är att den nya assisterande tränaren ska presenteras inom kort. Mattias Nilsson ser framtiden an med stor tillförsikt och är övertygad om att blandningen av Per Fosshaugs djupa bandykunskap och influenser från andra sporter kommer att ge klubben den förnyelse som behövs för att nå nya guldmedaljer.





