Villaägare döms för grov olovlig energianvändning i Umeå

Med ny teknik kunde Umeå Energi avslöja omfattande stöld av el . Nu döms en villaägare i Umeå för grov olovlig energianvändning efter att ha kopplat om elen förbi husets mätare.

Under rättegången nekade mannen till brott, men tingsrätten ansåg att det var ’tämligen osannolikt att en person skulle göra omkopplingar av elen i en annan persons hus’ och dömde honom. Umeå Energi misstänker att mannen stulit el sedan början av 2000-talet. Mannen döms till villkorlig dom och ska förutom skadeståndet till Umeå Energi, betala böter på 2 500 kronor





