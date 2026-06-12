Norges ledande litteraturtidskrifter, Vinduet och Vagant, slås samman till en tidskrift som får namnet Vagant och drivs av förlaget Gyldendal. "De två tidskrifterna har länge kämpat var för sig med begränsade resurser. Genom att slå samman dem kan vi ge ut en tidskrift som lever upp till redaktionens ambitioner, och bidra till att Norge fortsätter att ha ett rikt samtal om litteratur", säger Audun Lindholm, ansvarig redaktör på Vagant, i ett pressmeddelande. Vagant grundades av litteraturstudenter i Oslo 1988, medan Vinduet grundades 1947 och beskrivs som Norges äldsta renodlade litteraturtidskrift. Sedan 2012 har Vinduet varit en nättidskrift.

Norges ledande litteraturtidskrifter, Vinduet och Vagant , slås samman till en tidskrift som får namnet Vagant och drivs av förlaget Gyldendal .

"De två tidskrifterna har länge kämpat var för sig med begränsade resurser. Genom att slå samman dem kan vi ge ut en tidskrift som lever upp till redaktionens ambitioner, och bidra till att Norge fortsätter att ha ett rikt samtal om litteratur", säger Audun Lindholm, ansvarig redaktör på Vagant, i ett pressmeddelande. Vagant grundades av litteraturstudenter i Oslo 1988, medan Vinduet grundades 1947 och beskrivs som Norges äldsta renodlade litteraturtidskrift. Sedan 2012 har Vinduet varit en nättidskrift





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