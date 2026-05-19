Vinnarna hos flexibla energilösningar

Efterfrågan på el kan bli allt svårare att förutse, men denna utmaning kan också öppna upp för nya affärer. Enligt Carl Lidholm, EVP Energy & Utilities EMEA på mjukvarubolaget Hansen Technologies, kan traditionella aktörer byta från att hantera laddning till att skapa värde genom att knyta ihop hushållens energiresurser.

Genom vårt samarbete med energiplattformen Emulate, bygger vi ett virtuellt batteri - en helt integrerad lösning där hushållens flexibilitet kopplas samman med Hansens kommersiella system och handelsplattformar. Detta ger elbolag en direkt väg från hushållens flexibilitet till deltagande på Balansmarknaderna och Stödtjänster, och innebär att de inte bara kan hantera variationer, utan också aktivt delta i nya marknader för flexibilitet. För varje villakund skapas ett stort värde genom optimering bakom mätaren, konstaterar Shwan Lamei, vd på Emulate Energy.

Genom AI-styrning optimeras hushållens elanvändning automatiskt utifrån pris, tariffer och behov utan att påverka komforten eller kräva någon aktiv styrning från kunden. När hushållen ansluter sina enheter tar Emulates optimering över och sker löpande i bakgrunden. Det här är första steget i en helhetsoptimering - det andra steget kräver en tight integration med Hansen.

Emulate är en produktionsbeprövad, SaaS-baserad HEMS-lösning som ger slutkunden direkta besparingar via Hansen CIS Self Service App och gör det möjligt för elbolag att ansluta kunder i stor skala till flexibilitetsprogram. Resten av värdet realiseras när flexibiliteten aggregeras och handlas på marknaden. Genom Hansens handelslösningar kan den samlade kapaciteten optimeras och säljas på intradag-, balans- och stödtjänstmarknaderna.

Hansen och Emulate Energy tillsammans gör det möjligt för elbolag att frigöra nya intäktsströmmar genom att omvandla hushållens flexibilitet till skalbara, marknaden klara tillgångar. Det innebär ett skifte där elbolag går från att enbart sälja energi till att leverera energilösningar med högre marginaler och starkare relationer. Tillsammans skapar vi en komplett, skalbar värdekedja - från optimering hemma till handel på energimarknaderna





