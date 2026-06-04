Vinrecensioner

En sammanfattning av några av de bästa vinerna i olika kategorier

Tyskland, Rheinhessen är hem för ett vin som också kvalar in bubbelfacket då vinet råkar vara lätt mousserande, eller „lperlwein” som tyskarna kallar stilen. Fjäderlätt, aromatiskt och okonstlat.

Ett krispigt kalasvin med finess och hyfsad längd. Svårt att inte tycka om och perfekt som sommarens husvin. Betyg 5. Favorit i kategorin smakrikt bubbel under 150 kronor!

Ett vin gjort enligt traditionell metod på druvorna chardonnay, arinto och baga, odlade i den kustnära regionen Bairrada. Här återspeglas Atlanten i den friska och lätt saltstänkta citrusfrukten som varvas med honung och nötter. Frankrike, Champagne är en årgångsbestämd blanc des blancs, det vill säga 100 procent chardonnay som redan hunnit få viss utveckling. Krämig mousse och gyllene frukt men kalkig inramning.

Snäppet mer generös än stram. Perfekt för att skåla in något stort. Portugal, Vinho Verde är en definition av ett sommarvin. Ren och skär alvarinho-glädje från Portugals gröna kust.

Ett vin som förvisso piggar upp året runt men har sin givna plats på buffébordet från juni till augusti. Färsk päronfrukt, fläder, nektarin och läskande syror. Strålande allroundvitt i den aromatiska falangen. Frankrike, Bourgogne är en druvan aligoté som hamnar alltid i skuggan av chardonnay när vi pratar om vit bourgogne.

Den har dock en helt egen karaktär som inte är i behov av ekfat på samma sätt, vilket märks här i uppstramad frisk ståltankskänsla och försiktig frukt i form av gråpäron, grapefrukt och mandelmassa. Betyg 4. Ingen sommar utan burkvin! Utbudet av vin på burk har ökat ordentligt men det är ytterst få kvalitetsviner som letat sig in i sortimentet.

Meinklang och har tillsammans med svenska företaget Djuce fått till en fullträff på druvan grüner veltliner. Krispigt och grapefruktdrivet. Behändigt och smart om du snabbt vill ha två glas bättre vitt. Italien, Toscana är en välgjord chianti med schyst prislapp som sladdar in i tillfälliga sortimentet.

Ung och pigg frukt med fina körsbärstoner uppbackade av örter och violer. Den här friska stilen av ung sangiovese, delvis lagrad på betong, passar ypperligt att servera några grader svalare, gärna i ett större glas. Förslagsvis ihop med nybakad pizza rosso och goda grannars sällskap. Det här kan vara det bästa röda kvalitetsvinet under hundralappen.

Ett vin som andas både druva, plats och grillfest! Saperavi heter druvsorten som bidrar till den nästintill svarta frukten med svartvinbär, lakrits, peppar och lagerblad. Smakrikt men ändå svalkande och med tanniner som längtar efter grillyta och flingsalt. Spanien, Montsant är en kandidat nummer två i kategorin grillvin som kommer från Montsant, det mindre kända men desto mer prisvärda grannområdet till Priorat.

Här blandas druvorna carignan och grenache i en solvarm mix. I glaset bigarråer, blåbär, plommon och svalkande mineraler inbäddade i snälla ekfat. Håll på karaff medan grillen blir så där perfekt lagom varm. Yuzu är en citrusfrukt som smakmässigt påminner om en blandning av mandarin, grapefrukt och lime.

Den är populär i Östasien, framför allt i Japan som den här alkoholfria törstläckaren kommer ifrån. Tänk dig en örtig citruslemonad med både hög syra och en uppmjukande sötma. Perfekt till toast Skagen! Betyg 4.

De flesta frukter går att göra must eller saft av. En av de mest matvänliga och gastronomiska råvarorna är moreller, det vill säga sura körsbär. I glaset en relativt fyllig must med frisk syra och en liten, men nödvändig, sötma. Körsbärsaromerna går åt det mörkare hållet med inslag av blåbär och örter. Ett av de bästa alkoholfria alternativen till ett glas rött.

Betyg 4. Fransk mousserande äppelmust som är på tillfälligt besök. Den rosa musten tillverkas av röda cideräpplen från Normandie. Äppelsorterna heter geneva, rouge délice och bayi, som har rött fruktkött vilket bidrar både till färg och till rödäpplig smak.

Friskt men med tydlig sötma, vilket gör den till ett bra alternativ till klassisk husmanskost. Alla drycker på listorna bedöms dels ur prisvärdhetssynvinkel (DN-betyg 1-5), dels ur strikt kvalitetssynvinkel (upp till 100 poäng)





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Vin Recension Rödvin Vittvin Bubbel Dryck

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