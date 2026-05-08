Vinterkräksjuka efter sushi i Lerum, elstöd till hushåll och avstängd Västkustbana

Över 300 personer drabbades av vinterkräksjuka efter besök på två sushirestauranger i Lerum. Regeringen meddelar att elstödet börjar betalas ut i juni, och trafiken på Västkustbanan är avstängd. Samtidigt utreds ett fall av förgrepp mot en elev.

Över 300 personer drabbades av vinterkräksjuka efter att ha besökt två sushirestauranger i Lerum under april månad. Orsaken var sjögräsark, som används för att rulla in sushirullar.

Nu inleds en omfattande utredning av både kommunen och Livsmedelsverket för att identifiera källan till norovirus, det virus som står bakom vinterkräksjukan, och förhindra ytterligare spridning. Enligt Livsmedelsverkets bedömning kan viruset ha spridits via kontaminerade livsmedel eller dålig hygien i restaurangerna. Företagen har stängts tills vidare, och en djupgående kontroll av hela livsmedelskedjan pågår för att säkerställa att liknande incidenter inte upprepas. Regeringen har meddelat att elstödet till svenska hushåll börjar betalas ut i juni.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen kommer de flesta berättigade hushåll att ha fått sina pengar innan midsommar. Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) understryker att regeringen agerar snabbt för att stötta hushållen i Sverige. – Detta innebär att utbetalningarna av elstödet kan starta inom snar framtid och att de flesta hushåll får del av stödet till semestern, säger Busch.

Elstödet är en del av regeringens insatser för att lindra de höga elpriserna och stödja hushållens ekonomi under en tid av ekonomisk osäkerhet. Trafiken på Västkustbanan har ställts in, och det finns i nuläget ingen prognos för när tågen kan börja rulla igen förbi Kävlinge. Enligt Trafikverket beror avstängningen på tekniska problem, och arbetet med att åtgärda dem pågår. Resenärer uppmanas att följa uppdateringar från Trafikverket och SJ för att planera sina resor.

Samtidigt pågår en utredning om en lärare som misstänks ha förgripit sig på en elev på en skola i regionen. Aftonbladet har tidigare rapporterat om fallet, och polisen har inlett en förundersökning. Skolan har tagit åtgärder för att säkerställa elevernas säkerhet och välbefinnande medan utredningen pågår





