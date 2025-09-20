Visumavgifter för techarbetare höjs, spänningar i Karibien och börsrekord

USA planerar att höja visumavgifter för techarbetare, vilket oroar många inom branschen. Samtidigt ökar spänningarna i Karibien efter amerikanska militära åtgärder, vilket får Venezuela att anklaga USA för krig. Börserna i USA når nya rekordnivåer, och president Trump förbereder sig för ett uttalande om autism. Dessutom pågår samtal om en återinförande av amerikanska styrkor i Afghanistan, och kändisar som Elon Musk och Conan O'Brien engagerar sig i politiska frågor.

USA :s administration planerar att kraftigt höja visumavgiften för migranter inom techindustrin. Ett förslag från president Donald Trump innebär att ett H1-B-visum, avsett för högkvalificerade arbetare och tekniker, ska kosta 100 000 dollar, motsvarande cirka 940 000 kronor, enligt en regeringskälla. Samtidigt har Venezuela anklagat USA för ett ”oförklarat krig” i Karibien och uppmanat FN att utreda amerikanska attacker mot fartyg i internationellt vatten.

USA:s militära närvaro i området har ökat kraftigt, med krigsfartyg och F-35-plan som stöd. Venezuela menar att detta utgör en provokation och en risk för venezuelanskt territorium. Parallellt med dessa geopolitiska spänningar, avslutar Wall Street handelsveckan med nya rekordnivåer, drivet av räntesänkningar och positiva resultat från teknikjättar som Apple och Tesla. Investerarnas förtroende stärktes ytterligare av centralbankens beslut om årets första räntesänkning, vilket fick S&P 500, Dow Jones och Nasdaq att stiga till nya höjder. I en separat händelse i Sverige undslipper en kvinna ekonomiskt ansvar för vattenskador i sin lägenhet och vårdinrättning under. Händelsen, som involverade en sömnande kvinna som orsakade vattenskador, illustrerar en mer vardaglig utmaning jämfört med de stora internationella frågorna. Kvinnan, som gick i sömnen, blockerade oavsiktligt golvbrunnen i duschen och fick översvämning i sin lägenhet och vårdinrättningen på våningen under. President Trump har också meddelat att hans administration kommer att hålla en presskonferens i början av nästa vecka angående autism. Det antyds att hälsoministern Robert F. Kennedy Jr. kan komma att presentera en möjlig koppling mellan autism och användning av läkemedlet Tylenol under graviditeten, vilket strider mot medicinska rekommendationer. Dessutom för samtal pågår mellan USA och talibanregimen i Afghanistan om att återinföra en begränsad amerikansk närvaro på flygbasen Bagram för antiterroroperationer, samt en möjlig fångutväxling och ekonomiska överenskommelser. I en annan nyhetskategori, har techmiljardären Elon Musk engagerat sig i konflikten mellan Ungerns premiärminister Viktor Orbán och Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M). Dessutom har det kommit nyheter om att Conan O'Brien försvarar sin kollega Jimmy Kimmel, vars pratshow stoppats av tv-kanalen ABC. O'Brien menar att avstängningen av Kimmel och Trumpregeringens ambition att tysta pratshowvärdar borde oroa alla politiska spektrum





dagensnyheter / 🏆 7. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

USA Venezuela Börsen Autism Visum

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Jimmy Kimmels pratshow stoppas efter kommentar om Kirk”Goda nyheter för USA”, skriver USA:s president Donald Trump.

Läs mer »

Ryssland: 66 procent vill fredsförhandla om UkrainaFler ryssar vill avsluta kriget – men de stödjer samtidigt den ryska krigföringen

Läs mer »

Xi Jingping: Kinas inställning till Tiktok är tydligKina och USA har diskuterat Tiktoks framtid i USA under ett telefonsamtal.

Läs mer »

Venezuela vädjar till FN efter USA:s angreppVenezuela anklagar under fredagen USA för att föra ett ”oförklarat krig” i Karibien, och uppmanar FN att starta en utredning av de…

Läs mer »

Trump höjer visumavgifter, militära attacker, jordbävning och andra nyheterSammanfattning av de senaste nyheterna: USA höjer visumavgifter för techarbetare, Trump beordrar attack på internationellt vatten, jordskalv i Sverige, motorcykelolycka och andra händelser.

Läs mer »

Nattens händelser: Brand i Göteborg, mc-olycka, Trumps uttalanden och ökade visumavgifterEn sammanfattning av nattens mest framträdande händelser, inklusive en brand i Göteborg, en mc-olycka i Västra Götaland, Trumps uttalanden om internationella attacker och visumavgifter. Även rapporter om ett jordskalv, en skottlossning, och andra incidenter ingår.

Läs mer »