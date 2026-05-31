Visumproblem försenar Sydafrikas avfärd till VM

Sydafrikas fotbollsförbund meddelar att flera spelare och ledare saknar visum vilket leder till att avresan till VM skjutits upp. Truppen fortsätter träna i Johannesburg medan regeringen säger att alla spelare nu har sina dokument.

Sydafrika s fotbollsförbund har meddelat att avresan till VM inte gått som planerat p.g.a. visumproblem för flera spelare och ledare. Den planerade avfärden, som skulle äga rum på söndagen, har skjutits upp.

Truppen, känd som Bafana Bafana, kommer därför att fortsätta träna i Johannesburg. Förbundet har också hållit ett krismöte under söndagen. Enligt idrottsministern Gayton McKenzie har dock alla spelare fått sina visum och ett chartrat plan kommer att lyfta under måndagen. Vissa ledare, inklusive en hjälptränare och säkerhetschefen, kommer Dock att få vänta på sina visum.

Sydafrikas VM-deltagande har varit turbulent främst kring trupputtagningen. 32 spelare närvarade vid en galamiddag där truppen skulle presenteras. Sex spelare fick se sina VM-drömmar gå i kras direkt på plats, medan de övriga fick förklaringen när de ropades upp på scenen.

Förbundskapten Hugo Broos förklarade i en intervju att han valde att hålla kvar en större grupp av 26 spelare i stället för att skicka hem de utebligna efteråt, för att undvika att göra det orättvist mot dem som inte blev valda. Han ansåg att det var mer ärligt att inkludera hela gruppen under hela tiden. Sydafrika öppnar sitt VM den 11 juni mot värdnationen Mexiko i Mexiko City.

Därefter följer gruppspelsmatcher mot Tjeckien i Atlanta, USA, och mot Sydkorea i Guadalupe, Mexiko. Landet kommer alltså att spela hela sin gruppspelsperiod i Nordamerika, med matcherna i både Mexiko och USA. Trots de initiala problemen med visum och resor ser det ut att truppen kommer att kunna resa som planerat, även om vissa ledare fortfarande måste vänta. Förbundet och myndigheterna arbetar för att lösa de återstående hindren så att landet kan vara fullt förberett inför sitt första VM-match





