Vita huset hävdar att 60-dagarsgränsen för Irankriget inte har löpt ut

Den amerikanska administrationen argumenterar för att vapenvilan med Iran pausar 60-dagarsräkningen enligt War Powers Resolution, vilket undviker krav på kongressens godkännande eller nedtrappning av trupper. Kongressen verkar dock inte vara beredd att utmana presidentens tolkning i nuläget.

Den amerikanska administrationen står inför en juridisk knepighet gällande den tidsgräns som lagen War Powers Resolution sätter för militära insatser utan kongressens godkännande. Kärnfrågan är huruvida de 60 dagarna som lagen tillåter för militära operationer, efter att kongressen informerats, faktiskt har löpt ut i fallet med den pågående konflikten med Iran .

Försvarsminister Pete Hegseth förklarade under en utfrågning i senatens försvarsutskott att administrationen anser att dessa 60 dagar inte räknas under perioder av vapenvila, vilket innebär att ”klockan har stannat”. Han hävdade att stridigheterna som inleddes den 28 februari har avslutats och att ingen eldväxling skett mellan USA och Iran sedan den första vapenvilan trädde i kraft. Denna tolkning är central för att undvika krav på kongressens godkännande eller en snabb nedtrappning av militära styrkor.

Enligt den amerikanska konstitutionen är det kongressen som har befogenhet att förklara krig. Presidenten har dock rätt att initiera militära operationer under en begränsad tidsperiod, specifikt 60 dagar, efter att kongressen har informerats om insatsen. President Trump informerade kongressen om det amerikansk-israeliska anfallet som utlöste den nuvarande konflikten med Iran den 2 mars, vilket innebär att 60-dagarsperioden formellt sett löpte ut för en tid sedan.

Lagen War Powers Resolution ger presidenten tre alternativ när denna tidsgräns nås: att begära kongressens godkännande för att fortsätta operationen, att avsluta den militära insatsen, eller att begära en förlängning på ytterligare 30 dagar för att möjliggöra en säker reträtt av trupperna. Administrationens tolkning av vapenvilan som en paus i 60-dagarsräkningen är alltså en strategisk manöver för att undvika att behöva ta ställning till dessa alternativ.

Denna situation kompliceras ytterligare av den negativa opinionen i USA mot kriget med Iran och de stigande bränslepriserna som det medfört. Både demokrater och republikaner har uttryckt kritik mot konflikten, vilket sätter ytterligare press på administrationen. Trots den juridiska och politiska komplexiteten verkar ledande republikaner i kongressen vara benägna att stödja presidentens linje och undvika att tvinga fram en omröstning om kriget.

Representanthusets talman Mike Johnson uttryckte en ovilja att avbryta administrationen mitt under pågående fredsförhandlingar, och senatens majoritetsledare John Thune har signalerat att han inte planerar att initiera någon omröstning i frågan i nuläget. Detta tyder på en politisk vilja att ge administrationen utrymme att hantera situationen utan omedelbar kongressinblandning. Denna passivitet från kongressen kan dock väcka frågor om dess roll i att kontrollera presidentens befogenheter när det gäller militära insatser.

Det är tydligt att situationen är dynamisk och att framtida utvecklingar, inklusive eventuella förändringar i vapenvilan eller en eskalering av konflikten, kan tvinga kongressen att ompröva sin position. Den fortsatta osäkerheten kring krigets varaktighet och administrationens tolkning av lagen War Powers Resolution skapar en spänd situation som kräver noggrann övervakning och potentiellt juridiska utmaningar





