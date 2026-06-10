Vitt fluff på Luleås gator - Asp- och poppelfrön förvandlar staden till en vårsnö

Väldigt varma somrar har lett till att asp‑ och poppelfrön sprids i luften och täcker Luleås gator i ett vitt, snölikt fluff. Biologen Didrik Vanhoenacker förklarar fenomenet och kopplar det till klimatförändringar. Lokala invånare beskriver hur den oväntade 'snön' påverkar vardagen.

I Luleå s villakvarter ser det i dag ut som om vinterns vita täcke plötsligt har återvänt, fast under en behaglig 20‑gradig vårsol. Gatorna är täckta av ett mjukt, vitt fluff som påminner om snö, men enligt biologen Didrik Vanhoenacker från Naturhistoriska riksmuseet är det ingen snö som har fallit.

Det handlar i själva verket om massor av asp‑ eller poppelfrön som sprids med sina långa, luddiga frövingar. På Mjölkudden, en liten bostadsgata strax norr om Luleås centrum, har de tunna fröbollarna lagt sig så tätigt att marken ser helt snöklädd ut. Det är dock inte någon tidig vårfräs eller ett mytiskt uppvaknande av Kung Bore, utan naturens egen driftsmaskin som fördelar sina semfrön via vinden.

"Fluffet är fröna med en naturlig fallskärm av vita hårstrån, vilket gör att de kan transporteras långa sträckor innan de landar och gror", förklarar Vanhoenacker. På planterade popplar lägger honträden varje år avsig sina frön, och även aspens honträd släpper rikligt med frön när förutsättningarna är gynnsamma. Vanhoenacker pekar på att högre temperaturer under sommaren ökar sannolikheten för stora frösättningar.

"Efter varma somrar, som 2018 och 2019, ser vi en tydlig uppgång i aspens fröproduktion. Det är som att gå runt i en levande snöglob på våren i södra Sverige", säger han och jämför den oväntade vita matta med en vinterlandskap. Enligt videomaterial som skickats in av lokala invånare är det tydligt att de vita flingorna mest sannolikt kommer från asp. Bladen är spetsiga och har en ljusgrön underside, till skillnad från den gråsilvriga nyansen som präglar hybridpoppelns blad.

Den ovanliga händelsen har väckt stort intresse bland Luleås invånare. SVT‑reportern Erica Olofsson, som bor i området, berättar att den ständiga närvaron av det mjuka fluffet börjar bli påfrestande.

"Det känns som att man lever i en permanent vårsnö, men utan de kyliga temperaturerna. Det är både fascinerande och irriterande när man måste städa bort det från bilen och trappor", säger Olofsson. Trots att fenomenet är ofarligt, så påverkar det vardagslivet när det sprider sig över trottoarer, gator och tak. Forskare menar att detta kan vara en indikator på förändrade klimatförhållanden i norra Sverige, där varmare somrar ger asp och poppel bättre förutsättningar för fröspridning.

Vanhoenacker understryker vikten av att följa utvecklingen noggrant: "Vi ser tydliga tecken på att växter anpassar sig till ett varmare klimat, och detta är bara ett av många exempel på hur flora kan förändras i takt med temperaturökningarna.

" SVT:s nyhetsredaktion påminner om att deras uppdrag är att leverera saklig och opartisk information. I detta fall har de samlat fakta från en erkänd botaniker och kombinerat den med lokala rapporter för att ge en så komplett bild som möjligt.

"När vi rapporterar om snabba och oväntade händelser, är det viktigt att tydligt markera vad som är bekräftat och vad som ännu är under utredning", betonar redaktionen. Således hoppas de att publiken får en klar förståelse för vad som faktiskt ligger bakom den oväntade vita mattan i Luleås gator, och hur den speglar både naturliga spridningsmekanismer och de bredare klimattrenderna som påverkar regionen





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Luleå Aspfrön Poppelfrön Klimatförändring Vårfluff

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