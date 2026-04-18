Vittnesmål avslöjar mönster av dödligt våld vid Saudiarabiens gräns mot etiopiska migranter

Enligt Human Rights Watch kan saudiska gränsstyrkor ha dödat hundratals etiopiska migranter, vilket kan utgöra brott mot mänskligheten. Rapporter beskriver skjutningar, sexuellt våld och panik som lett till dödsfall, samtidigt som Saudiarabien är beroende av migrantarbetare och strävar efter internationell legitimitet.

Resan som inleds som en desperat flykt från torka, fattigdom och samhälleligt sammanbrott i Etiopien , slutar för många i en mardröm vid Saudiarabien s gräns. Det som utspelar sig är inte längre enbart berättelser om en farlig migrationsrutt. Det handlar om anklagelser om systematiskt och dödligt våld. Vittnesmål från människor som överlevt beskriver fasansfulla händelser: medresenärer som skjuts ihjäl intill dem, kvinnor som utsätts för sexuellt våld, och individer som faller från bergssluttningar i panik under beskjutning. Kroppar lämnas att förmultna i gränsområdet, vilket skapar en bild av utbredd död och förnedring.

Redan 2023 slog Human Rights Watch fast att saudiska gränsstyrkor kan ha dödat hundratals etiopiska migranter och asylsökande. Organisationen menar att detta mönster, om uppgifterna stämmer, kan utgöra brott mot mänskligheten. Om dessa anklagelser är sanna är det tydligt att det inte handlar om vanlig gränskontroll. Det handlar om något betydligt mörkare och mer systematiskt.

Samtidigt uppstår en slående strukturell paradox. Saudiarabien är starkt beroende av utländsk arbetskraft. Miljontals migrantarbetare utgör ryggraden i stora delar av landets privat sektor, vilket skapar en skarp kontrast till de dödliga upplevelser som etiopiska migranter möter vid gränsen. Denna situation gör frågan större än enbart migration. Det handlar om ett komplett system där människor först riskerar att dö under den farliga resan för att nå landet, och sedan, om de överlever, riskerar att exploateras. Detta sker samtidigt som Saudiarabien aktivt positionerar sig som en global investeringsmakt, bygger infrastruktur för VM 2034 och söker internationell legitimitet. Det borde tvinga fram en större diskussion i Europa och resten av världen.

Hur kan omvärlden tala om regional säkerhet, energisamarbete och geopolitisk stabilitet med Saudiarabien, men samtidigt rikta blicken bort från de allvarliga anklagelserna om att desperata migranter systematiskt skjuts vid en gräns? Denna fråga är inte enbart en saudisk angelägenhet. Det är en fråga om hur selektivt världen tillämpar principerna om mänskliga rättigheter. När migrationen från Afrika diskuteras i Europa fokuserar samtalet ofta på smugglare, gränser och migrationsvolymer. Betydligt mer sällan berörs vad som faktiskt händer längs vägen. Och ännu mer sällan, om anklagelserna om dödligt våld håller, reflekterar man över vad det säger om de stater som utövar detta våld.

Det som gör dessa vittnesmål särskilt svåra att avfärda är deras återkommande natur. Rapporter efter rapporter, år efter år, pekar på samma dödliga mönster, samma död och samma oroande tystnad från omvärlden. Detta handlar inte bara om enskilda incidenter; det handlar om kroppar vid gränsen som vittnar om ett djupgående problem





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bioarctic efter svenska nobben: ”Förödande för patienter”Sveriges regioner avråds från att använda Bioarctics alzheimersläkemedel Leqembi, enligt beslut från ett expertråd som inte anser att det höga priset är motiverat.

Read more »

Vad är hemligheten bakom det danska filmundret?Biosuccén 'Nyårsfesten' visar varför den danska filmen är mer populär än den svenska. Enligt Tuva Novotny och Paprika Steen handlar det om kulturpolitik.

Read more »

Därför syntes mystiskt sken över norra SverigeUnder natten syntes ett mystiskt ljussken över norra Sverige. Enligt rymdforskare vid Uppsala universitet berodde det på en rysk raketuppskjutning.

Read more »

V-toppen om kravet på ministerposter: ”Behöver smutsa ned händerna”Vänsterpartiets partistyrelse har starkt stöd i rörelsen för sina krav på att sitta i regering för att släppa fram Socialdemokraterna till Rosenbad, enligt V-toppen Ida Gabrielsson.

Read more »

Fotbollsnyheter: Coventry tillbaka i PL, tränarbyte i Saudiarabien och förluster på spelarfrontenSVT Sport sammanfattar de senaste händelserna inom internationell fotboll, inklusive Coventrys avancemang till Premier League, Saudiarabiens VM-tränare som sparkas, Bernardo Silvas avsked från Manchester City och den tragiska bortgången av Alex Manninger.

Read more »

Allsvenskan enligt Lundh och von Knorring: Spännande premiär med tidiga poängchanserAnalys av den allsvenska matchen där minst ett lag siktar på sina första poäng. Detaljerad genomgång av startelvor, taktiska förändringar och de inledande skedena av matchen, med fokus på HBK mot IFK Göteborg.

Read more »