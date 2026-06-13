Vladimir Putin lägger sig i centralbankens arbete och uppmanar till räntesänkningar

Elvira Nabiullina har inte setts offentligt sedan sitt besök i Kazakstan och hennes frånvaro har väckt spekulationer om att hon snart kan komma att avgå.

Vladimir Putin har lagt sig i centralbankens arbete och uppmanat till räntesänkningar . Elvira Nabiullina har inte setts offentligt sedan sitt besök i Kazakstan tillsammans med Vladimir Putin den 28 maj.

Sedan uteblev hon från Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum den 4 juni liksom från en viktig branschkonferens den 9 juni och ett möte med Putin den 10 juni. Enligt regimkritiska Dumaledamoten Andrei Makarov var hon frånvarande av praktiska skäl, men senare har förklaringen ändrats till att hon är sjuk. Hennes frånvaro har väckt spekulationer om att hon snart kan komma att avgå.

Hon är inne på sin tredje mandatperiod som centralbankchef och enligt rysk lag får hon inte sitta kvar en fjärde mandatperiod - även om ryska beslutsfattare öppnat för att ändra lagen. Hennes nuvarande mandat löper ut nästa år





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Vladimir Putin Elvira Nabiullina Centralbank Räntesänkningar Ekonomi

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