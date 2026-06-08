VM-arbetarnas tysta kamp: Bakom Mexikos fina arenor finns en skugga av rädsla och orättvisa

En granskning av arbetsförhållandena inför VM 2026 i Mexiko, Kanada och USA visar att arbetarnas rättigheter fortfarande är svaga. Inspektioner förhindras och facklig organisering motarbetas, samtidigt som drogkarteller infiltrerar byggbranschen.

Den 11 juni 2026 sparkas fotbolls-VM igång på nyrenoverade Aztekastadion i Mexico City. Bakom de blanka logerna och de moderna sätena döljer sig en mörkare verklighet för de arbetare som slitit för att göra arenan redo.

Om du trodde att arbetarnas situation förbättrats efter skandalen i Qatar 2022, där hundratals migrantarbetare miste livet, kan du bli besviken. I Mexiko, Kanada och USA - de tre värdländerna för årets herr-VM - är arbetsvillkoren långt ifrån rättvisa. Fackliga representanter och aktivister varnar för att löner, säkerhet och organisationsfrihet fortfarande är en bristvara.

Eller som ombudsmannen Jonas Eriksson uttrycker det: 'Att man lägger de här evenemangen i länder där arbetare får sätta livet till för att vi ska kunna kolla på fotboll, det är fan inte okej.

' Skillnaden mot Qatar är att arenorna inte byggs från grunden, men det innebär inte att arbetarna har det lättare. I Mexiko, enligt fackliga organisationer, är arbetarna rädda för att tala om sina arbetsförhållanden. Det beror dels på att drogkarteller har infiltrerat byggbranschen, dels på en svag facklig närvaro. Under en inspektion på Aztekastadion fick Jonas Eriksson och hans kollegor endast en begränsad rundtur, utan att få prata med några arbetare.

'Ägarna gick med oss, vi fick inte direkt prata med några arbetare och insynen var väldigt begränsad. Det var ingen jättebra inspektion', säger han. USA, som får betyget 4 av 5 på arbetarrättighetsindex, har också problem. I Los Angeles hotar arenapersonal med strejk för att hålla migrationspolisen borta från arbetsplatsen.

Kanada får betyg 3, liksom Mexiko, vilket indikerar återkommande kränkningar. Trots globala löften om förbättringar från Fifa är verkligheten en annan. I oktober 2023 tecknade byggfackens globala federation BWI ett avtal med Fifa om inspektionstillgång, men det gäller bara fram till VM 2030. För turneringen 2034 i Saudiarabien finns inga garantier.

Svenske fackledaren Lennart Reinius påpekar att VM i Qatar och Mexiko visar att värdländerna ofta prioriterar prestige framför människors liv.

'Vi måste kunna säkerställa från första spadtag till att sista bollen går i mål att hela arrangemanget har garanterats. Att ingen har dött på arbetsplatsen och att det är schyssta villkor', säger han. Frågan är om fotbollens makthavare verkligen lyssnar. Medan arenorna rustas upp för miljarder och tv-rättigheterna säljs för hissnande summor, lever arbetarna i en skugga av utsatthet som få vill tala om.

De som vågar höja rösten riskerar att förlora jobbet eller ännu värre. Det är en realitet som inte syns i tv-sändningarna, men som borde vara en del av varje matchrapport





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