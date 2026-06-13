VM: Kanadas historia, Stöld av Englands utrustning, Neymars skada och namndebatt i Sverige

Sammanfattning av nyheter från VM: Kanada fick sin första poängen genom Cyle Larin, USA dominerade Paraguay men har försvaringsproblem,England Förlorade utrustning i transporten, Brasilien oroas av Neymars skada, och Svenska spelares namnuttal leder till diskussion.

Kanada skrev historik när de tog sin första poängen någonsin i ett VM efter en avgörande målskjutning av Cyle Larin . Detta hände efter att USA hade dominerat sin match mot Paraguay med en stark första halvlek, men som sedan har haft problem att försvara sig.

Under tiden har Englands landslag flyttat sin träningsbas från Florida till Missouri, men en stor del av deras utrustning, inklusive spelarnas skor och träningsmaterial, har stulits under transporten. Enligt källor har England endast en enda boll tillgänglig för träning just nu. I Brasilien har Neymar skadat sig och ser ut att missa den kommande matchen mot Marocko, enligt förbundskapten Carlo Ancelotti som förväntar sig att han kan återvända till full träning nästa vecka.

I Sverige har spelare fått uppmärksamhet för hur de uttalar sina namn i videoklipp som delats på sociala medier, inklusive Daniel Svensson och Hjalmar Ekdals uttal som har diskuterats. Viktor Gyökeres påstår att han inte har sett dessa klipp, medan Eric Smith delade en bild med texten Hjälmar Äkdal som kan tolkas som ett hån





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