VM-premiär med rekord, kontroverser och oväntade möten

En sammanfattning avVM-premiärens många lager:Mexikos historiska seger, tränarrekord, norska spelares Stanley Cup-besök, Irans förbjudna flagga och Shakira-mötet.

VM-premiären var en match som kommer att gå till historien av flera anledningar. Mexiko bröt en installationsyxa genom att vinna sin första VM-premiär någonsin trots att de tidigare har spelat flest premiärmatcher i turneringens historia.

Samtidigt väckte tre röda kort under matchen uppmärksamhet. En annan nyhet som slog rekord var att Sydafrikas tränare Hugo Broos, vid 74 år, blev den äldste tränaren som någonsin lett ett landslag i en VM-match. Men rekordet var kortvarigt, eftersom Nederländaren Dick Advocaat, 78 år, kort därefter ledde sin lag Curacao i deras VM-debut mot Tyskland. På andraNZ påstod en annan händelse under turneringens inledning: norska spelare besökte Stanley Cup-finalen mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights.

Erling Haaland log stort då han syntes på jumbotronen, och lagets besök hyllades i Norge som ett sätt att få en naturlig upplevelse bortom VM-träningarna. Ett annat kontroversiellt ämne rör Iranes flagga, som innehåller lejon och sol motivet från före revolutionen. Under VM i Nordamerika är denna flagga förbjuden, vilket lett till att en organisation i Kalifornien vänder sig mot Fifa med stämningsansökan eftersom förbudet anses strida mot amerikansk lagstiftning.

Detta påminner om konflikter under VM i Qatar där iranska besökare hindrades från att visa symbolen. Slutligen, under en live-sändning inför VM-finalen på argentinsk TV, gjorde journalisten Marcelo Benedetto en oanväntCAP-ändring när han lämnade sändningen för att prata med Shakira och ta en selfie, vilket bröt mot professionella standarder. Denna händelse visar på hur stjärnorna ibland övergår nyhetsvärdena under stora evenemang





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