VM-uppladdningen: Svenska spelare i fokus – skador, form och potentiella överraskningar

En uppdatering om de svenska landslagsspelarnas form inför VM 2026, inklusive skadeläget, potentiella jokrar och målvaktsfrågan. Vi följer även motståndarna Nederländerna, Japan och Tunisien.

Inför VM 2026 följer vi noga de svenska landslagsspelarnas form och läget i deras klubbar. Den 12 maj presenterar förbundskapten Graham Potter den slutgiltiga truppen, och den 27 maj samlas herrlandslaget i Stockholm för ett förläger.

Den här veckan rapporterar vi om potentiella VM-jokrar, skadade spelare och formtoppar. I Frankrike målas mittfältaren upp som en möjlig överraskning i den svenska truppen efter starka prestationer i Strasbourg. Han prydde förstasidan på L'Équipe efter en imponerande comeback mot Lorient och siktar på att cementera sin plats genom en stark säsongsavslutning. Samtidigt är det oro kring Carl Starfelts ryggproblem, som beskrivs som allt mer allvarliga i spansk press.

En VM-turnering utan Starfelt skulle försvaga backlinjen. Gyökeres har återfunnit målformen efter en skadefrånvaro, vilket är glädjande inför VM. Hans mål i Champions League-semifinalen mot Atletico Madrid var inte bara viktigt för Arsenal utan även för hans självförtroende. Flera målvaktsalternativ granskas också.

Johnsson är på väg tillbaka efter en axelskada och kan potentiellt bli aktuell för VM även utan att ha spelat en seniormatch på ett halvår. JWZ har återfått formen efter en virusinfektion och hyllades av Derby-supportrarna som 'Sveriges nummer ett'. Även målvakterna i Allsvenskan, som AIK:s och Mjällbys målvakter, följs noga. Situationen för Sunderland-målvakten Ellborg är dock osäker med begränsad speltid.

Wijnaldum, som spelar i Saudiarabien, har uttryckt en önskan om att återvända till landslaget, och Japan skickar läkare till Liverpool för att följa en spelare. Den svenska VM-truppen börjar ta form, men mycket kan fortfarande hända innan den slutgiltiga uttagningen





