Volodymyr Zelenskyj deltar i toppmöte mellan nordiska och baltiska ledarna i Estland

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i ett toppmöte mellan de nordiska och baltiska ledarna i Estland på tisdagen. De diskuterar bland annat Gripen-stridsflygplan och utvecklingen vid frontlinjen. Sverige kommer att fortsätta stödja Ukraina i sitt försvarsarbete.

Ukraina s Volodymyr Zelenskyj deltar vid ett toppmöte mellan de nordiska och baltiska ledarna i Estland på tisdagen.

"Vi fortsatte våra diskussioner om Gripen-stridsflygplan och utvecklingen vid frontlinjen. Ukraina har momentum på slagfältet – Sverige kommer att fortsätta stödja", skriver Kristersson.

"Vi gör vårt yttersta för att Gripenplanen ska bli operativa och att vi ska fortsätta att upprätthålla starka band med Sverige", skriver den ukrainske presidenten. "Huvudmålet är att säkra mer styrka för att skydda vårt folk, samt att förbereda oss för de förhandlingar och beslut vi alla förväntar oss från toppmötena i Europeiska unionen, G7 och Nato", skriver han. Först att välkomnas till toppmötet i Tallin av Estlands premiärminister Kristen Michal var Finlands statsminister Petteri Orpo.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Danmarks Mette Frederiksen anslöt senare än planerat.

"Att stötta Ukraina är en av huvudprioriteringarna för Estlands ordförandeskap i NB8. Vi kommer att diskutera hur man kan stärka Ukrainas försvarskapacitet, öka trycket på Ryssland och göra Europa som helhet säkrare", säger Estlands premiärminister Kristen Michal i ett pressmeddelande inför mötet. NB8 är en förkortning för det nordisk-baltiska samarbetet. Vid toppmötet deltar ledarna för Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen





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