Volvo Cars dubbelriktade laddare i Torslanda och Brandkontorets 280‑årsjubileum stärker hållbarhet och trygghet

Volvo Cars lanserar ett parkeringshus med 176 dubbelriktade laddstationer i Torslanda och erbjuder nya kunder 30 % rabatt. Samtidigt firar Brandkontoret 280 år som specialist på fastighetsförsäkringar i Stockholms län, med fokus på kundägd styrning, förebyggande service och unika självriskförmåner.

Volvo Cars har nyligen öppnat ett banbrytande parkeringshus i Torslanda som sätter ny standard för elbilsladdning i Sverige. Anläggningen är utrustad med hela 176 laddstationer som stödjer dubbelriktad laddning , vilket innebär att fordonen inte bara kan ta emot el utan även leverera den tillbaka till nätet när batterierna är fulla.

Denna tvåvägs‑teknik bidrar till en mer stabil eldistribution och ger ägarna möjlighet att utnyttja sina bilbatterier som en del av ett lokalt energilagringssystem. För att uppmuntra nya användare erbjuder Volvo ett introduktionserbjudande med 30 % rabatt, där den månatliga avgiften sänks till 419 kr i stället för ordinarie 599 kr, och priset gäller i tolv månader med moms inkluderat.

Erbjudandet är begränsat till nya kunder och syftar till att snabbt bygga upp en kritisk massa av dubbelriktade fordon i regionen, vilket i sin tur förbättrar möjligheterna att balansera belastningen på elnätet under både topp- och lågtrafikperioder.



Samtidigt firar Brandkontoret, en av Sveriges äldsta och mest specialiserade fastighetsförsäkringsgivare, sitt 280‑årsjubileum. Företaget grundades 1746 och har sedan dess haft ett tydligt uppdrag: att försäkra fastigheter i Stockholms län.

Genom nästan tre sekler av oföränderligt fokus har Brandkontoret byggt en unik kompetens och ett starkt engagemang för den lokala fastighetsmarknaden. Den kundägda strukturen ger försäkringstagare möjlighet att aktivt påverka bolagets verksamhet, vilket skapar långsiktighet och stabilitet i hela affärsmodellen. En central del av deras erbjudande är den så kallade "gid‑försäkringen" där kunderna får en prestigefylld kombination av omfattande skydd, personlig service och snabba skaderegleringsprocesser.

Vid en skada får kunden omedelbar kontakt med en dedikerad skadereglerare, vilket minskar väntetider och förenklar hela processen.



Brandkontoret lägger dessutom stor vikt vid förebyggande arbete och kunskapsdelning. Genom att erbjuda handböcker, guider och specialiserade kurser stödjer de sina kunder i en proaktiv fastighetsförvaltning som minskar risken för skador och samtidigt sparar både tid och pengar.

En unik förmån i branschen är att för varje år utan skadeanmälningar avsätts tio procent av årspremien till ett självriskkonto, som kan täcka hela eller delar av självrisken vid en framtida skada. Detta incitament stärker samarbetet mellan försäkringsgivare och kund och motiverar ett mer ansvarsfullt underhållsarbete.

Kombinationen av Volvo Cars innovativa laddinfrastruktur och Brandkontorets historiska kompetens inom fastighetsförsäkring illustrerar hur tradition och teknologi kan gå hand i hand för att skapa hållbara och säkra lösningar för både bilägare och fastighetsägare i Sverige





