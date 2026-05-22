Volvo Invests in Battery Storage Market Despite Falling Replacements

Volvo, a part of the Volvo Group, is entering the battery storage market, despite the declining replacements. The company aims to make batteries more than just a price factor through its electrification of last vehicles, service equipment, and Volvo brand. The growing battery storage market in Sweden has seen the installed capacity increase from around 100 MW in 2022 to approximately 1,000 MW by 2025. This growth is driven by the increasing wind and solar power in the electrical system, leading to increased price fluctuations and the need for grid stabilization services. Volvo's strategy involves building up battery storage competence, supply chains, and after-sales support for electric vehicles, which will serve as the foundation for stationary battery storage. Volvo is a leader in heavy-duty electric vehicles in Europe and North America, and its battery storage competence will be the basis for Volvo Energy.

Batterilagring har blivit en trång marknad med fallande ersättningar. Ändå investerar Volvo i branschen. Bolaget räknar med att lastbilskunderna, serviceapparaten och Volvonamnet ska göra batterierna till mer än en prisfråga.

Elisabeth Larsson, försäljnings- och servicechef på Volvo Energy, och batterilagret PU2000. Foto: Press Bolaget är en del av Volvokoncernen och har i år kommit igång med serieproduktion av stationära batterilager. Volvo Energy säljer systemen till industrier, fastighetsägare och åkerier som vill kapa effekttoppar, lagra billig el och använda batterierna som reservkraft. Marknaden har vuxit snabbt.

Den installerade batterilagringseffekten i Sverige har gått från drygt 100 MW 2022 till cirka 1 000 MW under 2025. Utvecklingen drivs av ett elsystem med mer vind- och solkraft. Det ger större prisrörelser och ökar behovet av stödtjänster som stabiliserar elnätet. För Volvo går vägen via den egna elektrifieringen av lastbilar, bussar och maskiner.

Bolaget har redan byggt upp batterikompetens, leverantörskedjor och eftermarknad kring elfordon. Nu används samma grund för stationära batterilager. Volvo är ledande på tunga ellastbilar i Europa och Nordamerika. Den batterikompetens som byggts upp där ligger nu till grund för Volvo Energy.

Foto: VolvoEllastbilarna öppnar enligt henne dörren till en större affär. När åkerierna ställer om blir Volvo inte bara fordonsleverantör, utan också en aktör i depåernas energifrågor. PU2000 – Stationärt batterilager på 1 MW / 2 MWh, levererat i en standardcontainer. Riktar sig till fabriker, depåer, fastigheter, datacenter och sjukhus.

– Mobilt batterilager på upp till 540 kWh med inbyggd snabbladdare. Tänkt för byggarbetsplatser, gruvor och andra platser med svagt eller obefintligt elnät. Batteriägare har tjänat pengar på stödtjänster till Svenska kraftnät, men när allt fler batterier konkurrerar om samma begränsade behov har priserna rasat. Prisraset syns tydligt i den största stödtjänsten, FCR-D. Där får batteriägare betalt för att stå redo om elnätet snabbt behöver stabiliseras.

För två år sedan låg ersättningen 150 euro per megawatt och timme. I april 2026 var snittet 3,8 euro – en nedgång på nära 98%. Alternativet batteriägarna är spotprishandel: att köpa el när den är billig och sälja eller använda den när priset är högre. Men även där pressas intäkterna när fler batterier jagar samma prisskillnader.

Och BYD har byggt ut produktionen snabbare än efterfrågan vuxit. Överskottet pressar priserna globalt, även i Europa, där inhemska tillverkare har svårt att matcha de kinesiska priserna. Elisabeth Larsson medger att Volvos batterier är dyrare än alternativen från kinesiska konkurrenter. Men enligt Larsson efterfrågar flera kunder också en lokal leveranskedja, service och cybersäkerhet.

Hon pekar bland annat på att Volvos system övervakas dygnet runt från bemannade datacenter, att datan krypteras och lagras på europeiska servrar.

"Det har blivit ett krav, till exempel från kommunala inköpare, att vi har ett skandinaviskt innehåll och att vi äger vår data", säger Elisabeth Larsson. På frågan om Volvo går in på marknaden för stationära batterilager för sent svarar Larsson att målgruppen inte främst är kunder som jagar snabba intäkter från stödtjänster eller spotprishandel.

"Om du bara köper energilagring för att skapa inkomster, då är det inte samma sak som det var för tre år sedan. Då betalade sig systemet på ett, två år. Och det gör det inte längre.

" Volvos kunder vill enligt Elisabeth Larsson främst kapa effekttoppar, flytta elanvändning till billigare timmar och säkra reservkraft till den egna verksamheten





AFV_magasin / 🏆 22. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Battery Storage Electric Vehicles Grid Stabilization Wind And Solar Power Declining Replacements Battery Storage Market Battery Storage Competence Supply Chains After-Sales Support Electric Vehicles Heavy-Duty Electric Vehicles Europe North America Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage Competence Battery Storage Market Battery Storage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thailändska myndigheter utreder Volvo cars efter batteribränderEfter att ytterligare två batterier i Volvos elbilsmodell EX 30 har börjat brinna har myndigheter i Thailand inlett en utredning mot det…

Read more »

AB Volvo i kritikstorm i USA: ”Hand i hand med Trump”Lastbilstillverkaren Volvo har hamnat i en kritikstorm i USA efter att ha gett sig in i två rättsprocesser på Donald Trumps sida – för att sänka

Read more »

Warren Buffett's successor invests in Delta Air Lines, recalls past failures in the airline industryWarren Buffett's successor, Greg Abel, has made an investment worth $2.6 billion in Delta Air Lines, the first quarter of 2026. The news brings back memories of Buffett's complex relationship with the airline industry. He made his first investment in USAir in 1989, which failed. In 2016, Berkshire returned to the industry with large stakes in United Airlines, American Airlines, Delta, and Southwest, aiming to address the industry's historical profitability issues. However, the COVID-19 pandemic in 2020 led to the sale of the entire portfolio with losses, just before the stock prices recovered. Delta and United have since April 2020 surged by over 170%. The airline industry is currently facing tough times due to the war in Iran driving up oil prices and jet fuel prices, which are the second-largest expense for airlines. Delta stands out as an exception, having focused on affluent passengers and investing in reliable service, making it the most profitable airline in the US.

Read more »

Volvo-konkurrent rapporterar över förväntanAmerikanska Deere, som bland annat konkurrerar med Volvo Anläggningsmaskiner (VCE), redovisar ett resultat per aktie på 6:55 dollar för det andra kvartalet i…

Read more »