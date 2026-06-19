Volvo Cars har återkallat 64 000 bilar på grund av risk för överhettning av batteriet. Rekommendationen till kunder är att inte ladda batteriet fullt, utan istället ta fordonet till en verkstad för kontroll.

Volvo återkallar 64 000 bilar på grund av risk för överhettning av batteriet. Rekommendationen till kunder är att inte ladda batteriet fullt, utan istället ta fordonet till en verkstad för kontroll.

Det gäller laddhybriderna Volvo XC40 T4 och T5 Plug-in Hybrid från åren 2020, 2021 och 2022. I Sverige omfattas drygt 4 500 bilar. Bilägarna uppmanas att ta sina fordon till en verkstad innan de laddar batteriet för att säkerställa att det inte finns några problem. Det är en mycket liten del av bilarna som har felet och inga incidenter har rapporterats.

Testerna visar dock att vissa fordon riskerar att ha batteridefekten och i extremfall kan det leda till en termisk händelse, där batteriet kan bli överhettat och börja brinna. Men det är oerhört sällsynt och Volvo har inte fått några uppgifter om att det skett några incidenter med bilar som är ute på vägarna





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Volvo Återkallning Batteridefekt Överhettning XC40 T4 T5 Plug-In Hybrid

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