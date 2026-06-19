Volvo återkallar tusentals laddhybrider pga batteririsken - polis jakttafler efter misshandlad pojke och varningsutrop i nationalpark

Volvo Cars tillbakaroepar tusentals laddhybridbilar i Sverige på grund av en potentiell överhettningsrisk i batteriet. Samtidigt pågår en polisiär räddningsinsats i Stenshuvuds nationalpark efter en misshandelshändelse mot en 10-årig pojke, och polisen har ett utrop om en farlig person. Nyhetsredaktionen uppmanar också allmänheten att bidra med tips och bilder via sina digitala kanaler.

Volvo annonserar en tillbakaroepning av över 4500 laddhybridfordon i Sverige pga en risk för batterioverhettning om de laddas till full kapacitet. Magnus Holst, presschef för Volvo Cars, råder ägare att undvika att ladda batteriet helt.

Återkallelsen omfattar modellerna Volvo XC40 T4 och T5 Plug-in Hybrid från 2020 till 2022, vilket globalt innefattar 64 000 bilar. Enligt Holst är det en mycket liten andel av fordonen som är berörda. Ägare uppmanas att kontrollera sina bilar på verkstad innan återupptagande av laddning. Dessutom pågår en räddningsinsats i Stenshuvuds nationalpark i Simrishamns kommun efter att en 10-årig pojke rapporterats misshandlad av äldre ungdomar.

Pojken har enligt polis blivit av med sin elsparkcykel, som hittades kastad nära brottsplatsen. Händelsen behandlades initialt som ett rån men motiven är oklara. Polis använde hundar för spårning men takten av människor i området försvårade sökandet. På sin hemsida varnar polisen för en man som går efter en kvinna och skriker om våldtäkt och allvarliga skador.

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Brott & Rätt Polis & Räddning Volvo Återkallar Laddhybrider XC40 T4 T5 Plug-In Hybrid Batterioverhettning Stenshuvuds Nationalpark Misshandlad Pojke Elspark

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