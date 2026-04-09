Volvo VD varnar för jobbflyttar till Kina om ellastbilsförsäljningen inte ökar i Europa

AB Volvos vd Martin Lundstedt uttrycker oro över att utvecklingsjobb kan flyttas från Europa till Kina om försäljningen av ellastbilar inte ökar snabbare. Han uppmanar till samarbete mellan politiker, näringslivet och kunder för att skapa rätt förutsättningar.

Publicerad idag · kl 21:03 · 2:02 min\AB Volvo s vd Martin Lundstedt uttrycker nu oro över att utvecklingsjobb kan komma att flyttas från Europa till Kina om försäljningen av ellastbilar inte ökar i snabbare takt inom Europa . Företaget, en av Sveriges mest betydande arbetsgivare, ser en potentiell risk i att behöva förlägga fler aktiviteter i Kina för att dra nytta av den storskalighet som landet redan uppnått inom området.

Lundstedt understryker att den långsammare takten i försäljningen av eldrivna tunga lastbilar i Europa, jämfört med förväntningarna, är den främsta orsaken till denna oro. Han betonar att det är avgörande att agera snabbt och samla alla relevanta aktörer – politiker, näringslivet och kundbasen – för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att accelerera utvecklingen.\Lundstedt menar att Europa behöver öka takten när det gäller ellastbilar, annars riskerar utvecklingen att flyttas. Han förklarar att risken är uppenbar för att bolaget måste utöka sina aktiviteter i Kina för att kunna utnyttja den skalekonomi som landet besitter. Även om ingen stor utsträckning av utvecklingen har flyttats ännu, varnar han för att risken är reell. Han pekar på vikten av att ha tillgång till rätt underleverantörssystem och teknologi för att kunna vara konkurrenskraftiga. Han påpekar också att försäljningen av tunga ellastbilar i Kina är betydligt högre, runt 20 procent av marknaden, jämfört med ett par procent i Europa förra året. Denna skillnad gör att fordonstillverkare kan behöva placera mer utveckling i Kina, vilket skulle kunna leda till jobbflyttar från Europa. Lundstedt framhåller att på sikt kommer de olika verksamhetsdelarna som ett globalt bolag att vara representerade på alla kontinenter, men den stora frågan är var utvecklingen kommer att ske först. Han betonar vikten av att fortsätta leda utvecklingen och teknologin inom lastbilsindustrin för att bevara Volvos och Europas starka position på den globala marknaden.\Martin Lundstedt betonar att Volvos styrka och den starka europeiska lastbilsindustrin har byggts på att de varit globalt ledande inom utvecklingen. Han understryker att det är avgörande att fortsätta leda denna utveckling för att bevara konkurrenskraften och undvika att verksamheten i större utsträckning förläggs till andra kontinenter. Han betonar att det inte är en hotfull varning utan snarare en uppmaning till samarbete. Lundstedt vill se att alla involverade aktörer agerar gemensamt för att skapa de bästa förutsättningarna för att Europa ska kunna behålla och stärka sin position inom ellastbilsmarknaden. Avslutningsvis upprepar han att en långsammare utveckling i Europa jämfört med Kina kan leda till att Volvo tvingas flytta mer av sin utveckling dit för att möta den snabba tillväxten och dra nytta av den större marknaden. Detta understryker vikten av samarbete och snabba åtgärder för att säkerställa att Europa förblir en ledande kraft inom ellastbilsindustrin





