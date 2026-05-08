Vulkanutbrott i Indonesien och andra globala händelser

Ett kraftigt vulkanutbrott i östra Indonesien har lett till att omkring 20 personer saknas. Samtidigt har en pojke i Malmö planerat en knivattack mot personer med utländsk bakgrund. I centrala Stockholm har bostadspriserna nått nya rekordnivåer, medan Reform UK ser ut att bli vinnare i de brittiska regionalvalen. Dessutom har årets första dödliga björnattack bekräftats i Japan och en explosion har inträffat i Göteborg.

Ett kraftigt vulkanutbrott på ön Halmahera i östra Indonesien har lett till att omkring 20 personer saknas. Utbrottet från vulkanen Dukono skapade ett rökmoln som nådde en höjd av en mil upp i luften.

Det är fortfarande oklart om någon har blivit skadad, men sökandet efter de försvunna pågår, enligt AFP. I en annan del av världen har en pojke i Malmö planerat en knivattack mot personer med utländsk bakgrund. Enligt Sydsvenskan var attacken nära att genomföras, men pojken avbröt sina planer själv. Han har varit aktiv i nazistiska nätforum och Säpo är involverad i utredningen.

Pojken är nu omhändertagen och hans advokat meddelar att det finns en plan för att arbeta med hans värderingar. I centrala Stockholm har bostadspriserna nått nya rekordnivåer. Kvadratmeterpriset i Vasastan har passerat 130 000 kronor för första gången, och på Östermalm ligger priserna nära samma nivå. Enligt Svensk Mäklarstatistik har små lägenheter drivit upp priserna, men även större bostäder har ökat i värde.

Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet, säger att treor i centrala Stockholm har ökat mer än dubbelt så mycket som ettor i kvadratmeterpris sedan 2022. I centrala Stockholm har bostadsrättspriserna stigit med 7,4 procent under det senaste året, medan rikets genomsnitt ligger på 4,1 procent. Även i Göteborg och Malmö stiger priserna mer än i landet i stort, men marginellt. I centrala Göteborg har priserna ökat med 4,9 procent och i centrala Malmö med 4,7 procent.

Prisuppgången på villor har varit mer beskedlig, med en ökning på 1,5 procent för hela landet. I Malmö har priserna stigit med 3 procent, medan de i Stor-Stockholm har ökat med 1,7 procent och i Göteborg har det varit en minskning på 0,3 procent. I Storbritannien ser det högerpopulistiska partiet Reform UK ut att bli vinnare i de brittiska regionalvalen.

Vallokalerna stängde igårkväll och även om alla röster ännu inte är räknade, ser det ut som om partiet ökar sin röstandel med omkring 38 procentenheter. Både Labour och de konservativa Tory tappar stort. Vid klockan 05-tiden svensk tid hade Labour förlorat 87 procent av sina mandat och tappat i snitt 25 procentenheter i de områden som räknats färdigt, enligt Sky News. Bilden för Tories är liknande, med merparten av förlusterna till Reform.

Reform har ännu inte fått majoritet i någon kommun. Torsdagens brittiska val gäller drygt 5 000 platser i olika former av kommuner och lokala församlingar runt om i England, samt samtliga ledamöter i regionparlamenten i Skottland och Wales. I Japan har årets första dödliga björnattack bekräftats av myndigheterna. Polisen utreder två separata fall, enligt japanska medier.

Ett av offren är en 55-årig kvinna som dödades i slutet av april i norra Japan. Förra året dog 13 personer i björnattacker, vilket är en rekordhög siffra. En explosion har inträffat i ett bostadsområde i Kortedala i Göteborg. Enligt polisen är det inga varken personskador eller materiella skador, men en person har gripits misstänkt för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och ofredande.

Explosionen inträffade strax efter midnatt och verkar ha ett sammanhang med en konflikt, enligt vakthavande befäl Johan Josarp. I USA har den amerikanska handelsdomstolen slutat fast att Trumps senaste 10-procentiga globala tullar saknar lagstöd. Det handlar om tullarna som Trump införde som svar på att USA:s högsta domstol slog fast att presidentens svepande tullar var olagliga. De senaste tullarna infördes genom att åberopa en handelslag från 1974 – vilket domstolen nu konstaterar saknar rättslig grund.

Iransk tv rapporterar om att flera explosioner hörts på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet uppger att det handlar om nedskjutning av drönare. Enligt statlig tv uppstod smällarna på ön Qeshm när iransk militär och fiendestyrkor besköt varandra. Men enligt såväl det iranska rättsväsendets nyhetsbyrå Mizan som den statliga nyhetsbyrån Tasnim orsakades de höga smällarna av att luftförsvaret sköt ned drönare över staden Bandar Abbas, som ligger på fastlandet alldeles vid Qeshm.

På torsdagsförmiddagen gick polisen ut med att man letade efter en man i 75-årsåldern i Borlänge, efter att anhöriga hade anmält honom försvunnen. På kvällen meddelade polisen att mannen hade hittats avliden, och att anhöriga är underrättade. Det finns ingen misstanke om brott





