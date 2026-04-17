Wall Street-banker inleder handel med kreditderivat kopplade till privata kreditfonder

Flera stora Wall Street-banker, inklusive JP Morgan och Barclays, har börjat handla med kreditderivat som är knutna till privata kreditfonder från Blackstone, Apollo Global och Ares Management. Utvecklingen sker samtidigt som kreditmarknaden genomgår ett stort stresstest och nya index för derivathandel lanseras.

Flera tongivande investmentbanker på Wall Street , däribland JP Morgan och Barclays, har påbörjat handel med komplexa finansiella instrument, så kallade kreditderivat, som är direkt kopplade till stora privata kreditfonder. Dessa fonder förvaltas av prominenta aktörer som Blackstone , Apollo Global och Ares Management. Nyheten, som rapporterats av Financial Times med hänvisning till anonyma källor, indikerar en ökad finansiell aktivitet kring dessa alternativa investeringsfonder.

Kreditderivat, mer specifikt Credit Default Swaps (CDS), fungerar i grunden som en försäkring mot utebliven betalning av skulder. En köpare av en CDS betalar en löpande premie till säljaren. I gengäld lovar säljaren att kompensera köparen om en förutbestämd kredithändelse inträffar, det vill säga om låntagaren inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden. Instrumentet blev särskilt känt i samband med finanskrisen 2008, då investerare som förutsåg krisen köpte stora mängder CDS och därigenom genererade betydande vinster. Fenomenet skildrades detaljerat i boken och filmen med titeln 'The Big Short'.

Den nu aktuella utvecklingen sker under en period då kreditmarknaden genomgår ett av sina mest omfattande stresstester sedan finanskrisen. Samtidigt lanseras nya index för kreditderivat, vilket syftar till att ge investerare ökade möjligheter att ta positioner mot marknaden, antingen för att spekulera i nedgång eller för att skydda sig mot potentiella risker. Denna ökade handel med CDS kopplade till privata kreditfonder kan tolkas som en signal om institutionella investerares ökade intresse för dessa tillgångsslag, trots en osäker makroekonomisk miljö.

Private equity- och kredithanteringssektorn har vuxit explosionsartat de senaste åren, och denna typ av finansiella instrument möjliggör nya sätt att hantera och spekulera i dessa tillgångar. Bankerna som engagerar sig i denna handel kan agera som både rådgivare och motparter i dessa transaktioner, vilket potentiellt kan öka deras exponering mot kreditmarknaden. Det är dock viktigt att notera att handel med derivat innebär betydande risker och kräver djupgående kunskap om de underliggande tillgångarna och marknadsförhållanden. Framtiden för denna typ av handel kommer sannolikt att bero på hur den globala ekonomin utvecklas och hur regulatoriska myndigheter väljer att övervaka och eventuellt reglera dessa instrument och marknader. Ytterligare analys av de specifika fonderna och bankerna involverade skulle kunna ge en djupare förståelse för omfattningen och implikationerna av denna nya trend på finansmarknaden.

I samband med denna nyhet, erbjuder Affärsvärlden (Afv) i samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB möjligheten för läsare att kommentera artiklar. Det är Ifrågasätt som driver och ansvarar för denna kommentarsfunktion, och Afv granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar, och Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Veckans nyheter präglas även av en rad kommande bolagsrapporter. Bland annat förväntas rapporter från bolag som Saab, Avanza, Investor, Handelsbanken, Nordea, Castellum, Volvo, Telia, Tele2 och Evolution. Affärsvärlden kommer att sammanställa en lista över samtliga bolagshändelser under kommande vecka.

Vidare har Lidl beslutat att stoppa en pågående reklamkampanj som involverar Günther Mårder. Beslutet kommer efter misstankar om grovt insiderbrott, och företaget anser att det inte är lämpligt att materialet ligger kvar i ljuset av dessa anklagelser.

Utöver dessa händelser rapporteras det också om en lyckad företrädesemission från Ortomas sida. Emissionen tecknades till 216% både med och utan företrädesrätt, vilket innebär att bolaget kommer att erhålla hela det planerade emissionsbeloppet om 51,9 miljoner kronor före kostnader.

Slutligen har anställda vid Totalenergies bensinstationer i Frankrike inlett strejk. Strejken är en protest mot stigande bränslepriser och krav på högre löner, vilket speglar en bredare oro inom energisektorn kring kostnader och ersättning.

Denna kombination av komplex finansiell handel, bolagsnyheter och arbetsmarknadskonflikter belyser den dynamiska och ibland turbulenta naturen hos dagens näringsliv





AFV_magasin / 🏆 22. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kreditderivat Wall Street Finansmarknad Private Equity Blackstone

United States Latest News, United States Headlines

