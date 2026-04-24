Wall Street-veteran varnar för "episkt fall" i Tesla-aktien

George Noble, en erfaren Wall Street-analytiker, förutspår en kraftig nedgång i Tesla-aktien på grund av oroande signaler kring bolagets teknik, finanser och försäljning. Han menar att aktien är kraftigt övervärderad och att investerare betalar för ouppfyllda löften.

Wall Street -veteranen George Noble väcker allvarliga farhågor kring Tesla s framtid med en kraftfull varning om ett potentiellt "episkt fall" i aktiekursen. Denna bedömning, som framfördes i ett inlägg på X (tidigare Twitter), bygger på en analys av bolagets senaste besked gällande både teknik och finansiella resultat.

Noble pekar på flera oroväckande faktorer som sammantaget indikerar en överdriven värdering av Tesla i förhållande till dess faktiska fundamenta och framtida potential. Han lyfter fram ökande investeringsbehov, en växande risk för negativt kassaflöde och en tydlig tendens till svagare bilförsäljning som centrala problemområden. Denna kombination av utmaningar, enligt Noble, skapar en sårbar situation för bolaget och dess aktieägare. Nobles kritik är detaljerad och målande.

Han argumenterar för att investerare i Tesla i huvudsak betalar för en vision snarare än för konkreta resultat. Denna vision, menar han, präglas av ständigt försenade löften, teknik som inte lever upp till förväntningarna och en affärsmodell som kräver enorma årliga investeringar – hela 25 miljarder dollar – samtidigt som försäljningen av Teslas huvudprodukt, elbilarna, minskar i volym och marginalerna krymper.

Han understryker specifikt den negativa utvecklingen på den viktiga Kalifornienmarknaden, där försäljningen nyligen minskat med 24 procent, samt att det federala skatteavdraget för elbilar har upphört, vilket ytterligare kan påverka efterfrågan. Noble målar upp en bild av ett bolag som kämpar för att balansera ambitiösa mål med en alltmer utmanande marknadssituation och en pressad lönsamhet. Han ser en stor diskrepans mellan den nuvarande aktiekursen och den underliggande verkligheten i bolaget.

Noble avslutar sin analys med en stark rekommendation att undvika Tesla-aktien, och menar att den nuvarande kursen på 387 dollar representerar "en av de mest uppenbara felprissättningarna" han har observerat under sin långa karriär på Wall Street. Han förutspår att den kommande korrigeringen kommer att bli "episk", vilket antyder en betydande nedgång i aktiekursen. Hans varning är en tydlig signal till investerare att vara försiktiga och noggrant överväga riskerna innan de investerar i Tesla.

Det är viktigt att notera att detta är en enskild analytikers åsikt, och att marknaden kan reagera på olika sätt. Samtidigt är Nobles erfarenhet och expertis inom finansvärlden något som ger hans varning tyngd och bör tas på allvar. Utöver Nobles analys rapporteras även om andra händelser, såsom en tidig beställning av Volvo Cars nya elbil EX60 och kommande rapporter från en rad svenska bolag som SEB, Swedbank och SSAB.

Dessutom redovisar skogsbolaget SCA ett svagt första kvartal med rörelseförluster i tre av fem segment, men VD Ulf Larsson uttrycker försiktig optimism





