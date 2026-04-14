Wallenberg Investments räddar grönt stålverk: 1,4 miljarder euro i ny finansiering till Stegra

Wallenberg Investments leder ett konsortium som tillför 1,4 miljarder euro i ny finansiering till det krisdrabbade gröna stålbolaget Stegra . Marcus Wallenberg betonar att detta är ett industriprojekt av nationell betydelse, men poängterar samtidigt att framgången är beroende av genomförandet.

Finansieringsrundan, som involverar nya och befintliga aktieägare samt långivare, är avsedd att möjliggöra färdigställandet av det storskaliga gröna stålverket i Boden. Konsortiet, som förutom Wallenberg Investments inkluderar Temasek och IMAS, åtar sig att investera 250 miljoner euro i eget kapital. Marcus Wallenberg, styrelseordförande för Wallenberg Investments, uttryckte i ett pressmeddelande: 'Detta är ett industriprojekt av tydlig betydelse för Sverige. Baserat på vår grundliga utvärdering ser vi en kommersiellt genomförbar väg framåt. Samtidigt är detta ett stort och komplext åtagande, och framgången kommer att ligga i exekveringen. Med beaktande av detta går vi in i arbetet framåt med en vilja att vara djupt engagerade'.

Wallenbergsfären förväntas bli den dominerande ägaren i Stegra och ta över ordförandeposten i bolaget. Riskkapitalbolaget Altor, som initierade kontakten med Wallenbergsfären, förväntas behålla sin andraplats på ägarlistan. Utöver det nya kapitalet frigörs nära tio miljarder kronor i redan avtalade lån som legat frysta sedan årsskiftet. Detta ger Stegra en total tillgång till omkring 25 miljarder kronor. Förhandlingar förväntas avslutas i slutet av april, med genomförandet planerat till juni 2026.

Aktieägandet i Stegra förväntas bli kraftigt utspätt och det uppges att vissa aktieägare inte har deltagit i utformningen av den nya ägarstrukturen.

I relaterade nyheter anser finansminister Scott Bessent att den amerikanska centralbanken Federal Reserve bör inta en avvaktande hållning innan beslut fattas om att sänka räntorna, särskilt med tanke på den pågående konflikten. Enligt Bessent gör Fed rätt i att avvakta och observera hur konflikten utvecklas, och han tillade att den amerikanska ekonomin var 'mycket stark' i januari.

Vidare brottas den ryska industrin med utmaningar, inklusive brist på arbetskraft på grund av mobilisering till armén och försvarsindustrin. Kinesiska gästarbetare och byggföretag ses som en del av lösningen. En märklig konflikt utspelar sig även i den ryska gas- och oljeindustrin i Fjärran Östern. Dollarn backar över en procent mot en stark krona, trots att oljepriset stiger. Detta är ett trendbrott, där dollarn och oljan tidigare rört sig i samma riktning under det drygt 40 dagar långa kriget. Motgångar i förhandlingarna mellan USA och Iran bidrog till oljeprisökningen. Dessutom har flera stora byggprojekt i Saudiarabien stoppats, vilket sätter press på landets reformagenda Vision 2030, på grund av ekonomiska begränsningar och den pågående konflikten.

Kriget skakar marknaderna och Donald Trump kritiserar öppet centralbanken. Den nya Fed-chefen står inför en utmaning där ekonomin och politiken går åt olika håll. Att leda Federal Reserve under Donald Trumps presidentskap är en utmaning, särskilt med tanke på den kritik som nuvarande chef Jerome Powell fått





