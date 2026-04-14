Wallenberg Investments satsar 1,4 miljarder euro i Stegra, inflationen stabil och andra nyheter

Wallenberg Investments går in med ett stort belopp i ståltillverkaren Stegra, medan inflationen förblir oförändrad. Samtidigt rapporteras om tekniska problem hos Skatteverket, misshandel i Vänersborg, avbrott i tågtrafiken och andra händelser både nationellt och internationellt.

Ett konsortium lett av Wallenberg Investments går in med 1,4 miljarder euro i ståltillverkaren Stegra , vilket bolaget meddelar i ett pressmeddelande. Kapitalet ska användas för att färdigställa stålverksanläggningen i Boden. Henrik Henriksson, vd för Stegra , uttrycker i pressmeddelandet att finansieringen bekräftar det starka förtroendet för Stegra s affärsmodell bland både nya och befintliga investerare samt långivare. I november väckte Stegra s ekonomiska situation stor uppmärksamhet, då det rapporterades att bolaget förbrukat närmare tre miljarder kronor per månad, vilket skapade oro för att pengarna skulle ta slut. Dagens industri rapporterade i söndags, baserat på uppgifter, att familjen Wallenberg skulle bli den största ägaren i stålbolaget.

Samtidigt visar siffror från SCB att inflationstakten enligt KPI ligger still på 0,5 procent i mars, vilket är samma nivå som föregående månad. Enligt KPIF, som exkluderar effekterna av boräntor, sjönk inflationen något från 1,7 procent i februari till 1,6 procent i mars. En förklaring till den oförändrade inflationen tros vara ökade drivmedelspriser samtidigt som elpriserna sjunkit.

I andra nyheter upplever Skatteverkets sajt tekniska problem, vilket förhindrar inloggning och användning av e-tjänsterna. Orsaken till problemen är ännu oklar. I Vänersborg anmälde en man i 40-årsåldern under måndagskvällen att han utsatts för grov misshandel, där han blivit slagen i huvudet med ett tillhygge av två maskerade personer. Mannen fördes till sjukhus och polisen har inlett en förundersökning. På tågtrafiken har en kontaktledning rivits ner mellan Eskilstuna och Flen, vilket orsakar totalstopp för tågen på sträckan fram till onsdag morgon, enligt Trafikverkets prognos. Ersättningsbussar har satts in.

Internationellt har Pakistan föreslagit att vara värdland för en ny runda av fredsförhandlingar mellan USA och Iran, vilket AP rapporterar. Detta efter ett första möte i helgen som hölls i Pakistan och varade i 21 timmar, dock utan konkreta resultat. En pakistansk källa antyder att mötet är en del av en längre diplomatisk process. I Stenungsund stoppades en stulen norskregistrerad stadsbuss som kördes av en 14-årig pojke över den svensk-norska gränsen. Pojken omhändertogs av polisen och kommer att överlämnas till sina vårdnadshavare via norsk polis. I Kanada ser premiärminister Mark Carney ut att säkra en majoritetsregering efter val för att tillsätta tre tomma platser i parlamentet, enligt CBC. Carneys liberala parti säkrade två av de tre platserna, vilket ger dem 173 av 343 platser. En majoritetsregering ger regeringen möjlighet att driva igenom lagförslag utan stöd från oppositionen.

Slutligen har en handgranat detonerat i ett bostadsområde i Utby i Göteborg, vilket polisen utreder som allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Inga personer skadades vid explosionen. USA:s militär rapporterar också om en dödlig attack mot en båt i östra Stilla havet, som misstänks vara inblandad i droghandel. Två personer dödades i attacken, som är en del av en serie liknande insatser sedan september.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wallenberg tar över Stegra, Djurgården vinner igen, och andra nyheterSammanfattning av aktuella nyheter: Familjen Wallenberg går in som huvudägare i Stegra, Djurgården vinner i dramatisk match, svenska beachvolleypar i final, brand i Sundsvall, och en rad andra händelser.

Read more »

Uppgifter: Wallenberg blir ny största ägare i StegraFamiljen Wallenberg blir ny största ägare i stålbolaget Stegra, enligt uppgifter till Dagens industri.

Read more »

Wallenbergfären tar kontroll över Stegra med miljardinvesteringWallenbergfären och dess investerarkonsortium blir dominerande ägare i stålbolaget Stegra efter en stor finansieringsrunda. Bolaget får tillgång till omkring 25 miljarder kronor för att färdigställa stålverket i Boden. Kinnevik skriver ned sitt innehav, medan Vargas inflytande minskar kraftigt. Samtidigt stiger priserna på sällsynta jordartsmetaller från Kina och finansministern kommenterar den svenska ekonomin.

Read more »

Uppgifter: Wallenberg tar över StegraFamiljen Wallenberg kommer att gå in som största ägare i det hårt pressade stålbolaget Stegra, rapporterar Dagens industri med hänvisning till flera källor.

Read more »

Politiker positiva till Wallenberg som storägare i StegraDet politiska Sverige välkomnar familjen Wallenbergs inträde i stålbolaget Stegra och från oppositionen uttrycks förhoppningar om en injektion för hela den gröna industrin.

Read more »

Kommunens lånekostnader skenar – lättnad efter uppgifter om Stegra i BodenBodens kommun gjorde ett underskott på 88 miljoner kronor förra året. Den gröna omställningen pressar ekonomin och uppgifterna om att Wallenberg går in som största ägare i Stegra kom som ett glädjebesked. – Hela befolkningen väntar på det här beskedet, så det känns väldigt positivt, säger kommunalråd Béatrice Öman (S).

Read more »