Wallenberg och Kamprad räddar krisande stålbolaget Stegra: 15 miljarder i nytt kapital

Krisande stålbolaget Stegra får en livlina genom en massiv kapitalinjektion från Wallenbergstiftelserna, Kamprad-stiftelsen och andra investerare. Detta räddar bolaget från konkurs och säkrar möjligheten att färdigställa fabriken.

Wallenberg stiftelserna, tillsammans med andra investerare, skjuter till 15 miljarder kronor till det krisande stål bolaget Stegra , vilket minskar risken för en kollaps dramatiskt. Beskedet kommer efter månader av spekulationer och en period av allvarliga ekonomiska utmaningar för bolaget. Stegra , som tidigare investerat 45 miljarder kronor i fabriksbygget, befann sig i en prekär situation med en halvfärdig fabrik och otillräckligt kapital för att slutföra projektet. Förhandlingarna kring finansieringen hade dragit ut på tiden, investerare tvekade, och konkurs hotade. Nu får Stegra en vital injektion av kapital från en grupp framstående investerare, vilket ger bolaget en ny chans att överleva och fullfölja sitt ambitiösa projekt.

Problemen för Stegra har bland annat berott på en stor andel lån i bolagets finansiering, vilket gjorde bolaget sårbart när de finansiella vindarna vände. Banker som tidigare beviljat krediter tvekade nu att betala ut pengar, vilket i sin tur gjorde det svårt att attrahera nya investerare. En 'moment 22'-situation uppstod. De nya investeringarna kommer från Wallenberg Investments, Singapores statliga investeringsfond Temasek, och IMAS, en stiftelse skapad av IKEA:s grundare Ingvar Kamprad. Även riskkapitalbolaget Altor, fonderna Hy24 och Just Climate (med stöd från bland annat Ap-fonderna 2 och 4) går in med kapital. Wallenberg blir största ägare, vilket indikerar en förmånlig aktiekurs för de nya investerarna. Detta tillskott av kapital är en avgörande åtgärd för att färdigställa fabriksbygget och säkra bolagets framtid. Tidigare ordförande för Astra Zeneca och Ericsson, Leif Johansson, tar över ordförandeklubban, medan Håkan Bushke, chef för Wallenbergstiftelsernas investeringsbolag, tar plats i styrelsen.

Med Wallenberg i ryggen får Stegra en helt annan trovärdighet. Projektet ses som en viktig satsning för Sveriges position som industrination. De nya storägarna tar på sig en risk, då ytterligare kapital kan krävas i framtiden. Men stiftelser har möjlighet att vara mer långsiktiga än exempelvis ett börsnoterat bolag.

Beskedet är ett välkommet besked för de anställda, invånarna i Boden, och för regeringen. Stegras problem var orsakade av bolagets egna omständigheter, där affärsidén med grönt stål var god, men genomförandet och den höga finansiella risken skapade problem. De nya investeringarna är ett viktigt steg för att rädda ett prestigeprojekt och säkra framtiden för grönt stål i Sverige.





