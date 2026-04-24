Wallenbergs maktövertagande av Stegra – en hyllning med biter eftersmak

Johan Jenny Ehrenberg skriver om Wallenbergs övertagande av Stegra och hur det illustrerar koncentrationen av makt i svenskt näringsliv. Artikeln belyser hur Wallenberg utnyttjar andras investeringar och risker för att ta kontroll över strategiska projekt.

När Wallenberg s övertagande av Stegra beskrivs som ”att ta en kula för Sverige” är det en hyllning med en bitter eftersmak. Wallenberg tar över Stegra efter att andra investerat miljarder och tagit risker, vilket framställs som en patriotisk handling.

I realiteten illustrerar det hur makten i svenskt näringsliv koncentreras hos en allt mindre grupp. Wallenberg kliver in i makten över Stegra, den nya stålindustrin i Boden, efter att de ursprungliga ägarna förlorade finansmarknadens förtroende när ytterligare investeringar behövdes. Övertagandet sker genom en grupp finansiärer som syftar till att ta kontroll över bolaget. Harald Mix, initiativtagaren, tvingas lämna, och Wallenbergs industriledare tar över rodret.

De nya ägarna kapitaliserar på tidigare investeringar, som inte är offentligt redovisade, för att ta kontroll över bolaget i en tid av ekonomisk press. Detta är en ”god affär” – att få kontroll över ett projekt med omfattande statliga och EU-stöd utan att behöva investera mer än 2,7 miljarder kronor är en välbekant metod som bidragit till Wallenbergs position som landets största kapitalägare.

Historiskt sett har Wallenberg expanderat genom att ta över imperier som Axel Wennergrens Electrolux och Atlas Copco, och genom sammanslagningar som minskat inflytandet från gamla ägare. Under de senaste decennierna har Investor använts för att öka ägarinflytandet, och riskkapitalbolaget EQT har skakat om många företag. Att Wallenbergs övertagande av Stegra hyllas som ”att ta en kula för Sverige” är problematiskt. Stegras ägare hamnade i en svag finansiell situation, och kampanjer mot stålverket och aktivt motarbete banade vägen för Wallenberg.

Utöver det ekonomiska inflytandet äger och styr Wallenberg Sveriges viktigaste bank, SEB. Men pengar är inte hela förklaringen. Det svenska näringslivet är stort i ekonomiska termer, men litet när det gäller antalet människor som leder det. Ledningen för svenskt företagande kan rymmas på Grand Hotell, eller mer konkret, i en gympahall.

Detta förklarar varför näringslivet har ”en röst” i den politiska debatten – enighet råder eftersom alla tillhör samma nätverk. Det finns forskning som belyser hur dessa nätverk fungerar. En schweizisk forskargrupp undersökte för drygt tio år sedan de 43 000 största multinationella företagen och fann att de flesta var sammanlänkade. Endast 1300 storföretag ägde 80% av hela den globala ekonomin.

En ”supergrupp” på 147 företag, bara tre promille av det totala antalet, kontrollerade 40 procent av omsättningen. Dessa 147 styrelserum har täta kontakter med varandra. 20 banker är involverade i beslutsfattandet kring investeringar, framtid och utveckling. Det är en liten grupp ägare och deras företrädare som delar en grundläggande ideologi och syn på samhällsstyrning, baserad på ”marknaden” – ett samarbete mellan dessa individer och kontroll av några få företag.

Dessa personer håller sig ofta i bakgrunden, men det finns de som vill ha erkännande och personifiera gruppens ideal. Vem vill inte bli omtyckt och beundrad? När Wallenberg visar stolthet inför media efter att ha tagit makten över Stegra, är det fåfänga som lyser igenom. Fossilfritt stål är en viktig satsning, och att den sker i Sverige är positivt för svenskt kapital och arbetare.

Men bakom stängda dörrar i styrelserummen diskuteras frågor som kan förändra våra liv i grunden. Det är viktigt att vara medveten om detta innan man deltar i diskussionen och att hålla en god ton och visa respekt för andra





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

100 kvadratmeter stort hus på Björkö såltAndrei Juhani och Jenny Maria Heikkilä, 54 och 53 år, Vallentuna är nya ägare till fastigheten på adressen Vikavägen 16…

Read more »

Björklöven startar SHL mot Djurgården bortaNamn: Johan Svensson. Skriver om: Svensk hockey.

Read more »

LKAB siktar på att bli leverantör till StegraStatliga gruvbolaget LKAB är redo att sälja mer järnmalm till Stegra, som bygger ett stålverk i Boden, rapporterar Sveriges Radio.

Read more »

Johan Thorén: Därför sålde vi Strand KapitalförvaltningStrand Kapitalförvaltning, med affärsmannen Staffan Salén i ägarledet, blir framöver en del av nischbanken Norion för en okänd köpeskilling.”Det jag kan säga är att vi inte får betalt i Norion-aktier”, uppger Johan Thorén grundare och vd för Strand Kapitalförvaltning till Di och uttrycker förhoppningar om Göteborg – och en specifik kund i staden.

Read more »

– LKAB öppnar för att sälja malm till StegraStegra, som bygger ett stålverk i Boden, har varit tvungna att köpa malm från Kanada och Brasilien. Men nu öppnar statliga LKAB för att sälja malm till konkurrenten. – Vi har för avsikt att ta fram provleveranser till Stegra som ett första steg, säger vd och koncernchef Johan Menckel.

Read more »

Rickard Huggs hemliga vinnarkonceptNamn: Johan Svensson. Skriver om: Svensk hockey.

Read more »