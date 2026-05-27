Wander Franco slipper fängelse trots relation med minderårig

Basebollstjärnan Wander Franco döms för relation med 14-åring men slipper fängelse eftersom domstolen ser honom som offer för utpressning. Flickans mamma får tio års fängelse.

Basebollstjärnan Wander Franco slipper fängelse trots att han dömts för en relation med en 14-årig flicka. Domen, som meddelades i en domstol i Dominikanska republiken, grundar sig på att Franco själv anses vara offer för utpressning.

Enligt domstolen ska flickans mamma ha tagit emot betalningar från Franco för att inte avslöja relationen, vilket klassas som utpressning. Franco har under perioden betalat tusentals dollar till mamman, som nu döms till tio års fängelse för människohandel. Domaren José Antonio Núñez förklarade att Franco beviljas en rättslig benådning på grund av de särskilda omständigheterna, trots att han befunnits straffrättsligt ansvarig. Relationen mellan Franco och flickan ägde rum under en fyramånadersperiod år 2023.

Franco, som vid tillfället var 22 år, spelade för Tampa Bay Rays i MLB och hade nyligen skrivit på ett elvaårskontrakt värt nästan 1,7 miljarder dollar. När rykten om relationen började spridas stängde klubben omedelbart av honom från allt spel. Franco har inte haft kontakt med klubben sedan dess, och det är oklart om han kommer att kunna återvända till professionell baseboll. MLB har egna regler och kan komma att utfärda en separat disciplinär åtgärd.

Rättsfallet har väckt stor uppmärksamhet i både Dominikanska republiken och USA. Att Franco slipper fängelse trots en fällande dom har kritiserats av människorättsorganisationer, som menar att det sänder fel signaler. Åklagarsidan hade yrkat på fängelsestraff för Franco, men domstolen valde att lägga större vikt vid utpressningsaspekten. Den slutgiltiga domen kommer att meddelas den 16 juni, men redan nu står det klart att Franco inte kommer att frihetsberövas.

Fallet belyser komplexiteten i rättssystemet och hur offer för utpressning kan få mildare straff, även när de själva begått brott. Fortsättningen får visa om Franco någonsin kan återuppta sin karriär och om MLB kommer att agera ytterligare. Samtidigt som Franco går fri sitter flickans mamma häktad i väntan på att hennes dom på tio års fängelse ska verkställas. Hon har dömts för människohandel, vilket innebär att hon utnyttjat sin dotter för ekonomisk vinning.

Domstolen fastslog att det var hon som initierade och upprätthöll relationen mellan Franco och flickan i utbyte mot pengar. Francos advokater har argumenterat för att deras klient manipulerades och att han själv var ett offer i sammanhanget. Den rättsliga processen har pågått i över ett år och har inneburit stora påfrestningar för alla inblandade. Nu återstår att se hur MLB och allmänheten reagerar på den kontroversiella domen.

I väntan på den slutgiltiga domen i juni fortsätter Franco att hålla en låg profil. Han har inte kommenterat domen offentligt, men hans juridiska team har uttryckt lättnad över att han slipper fängelse. Klubben Tampa Bay Rays har inte heller utfärdat något officiellt uttalande, men det förväntas att de kommer att invänta MLB:s beslut innan de agerar. Om Franco tillåts återvända till baseboll kommer han troligen att mötas av starka reaktioner från både fans och motståndare.

Fallet har redan satt fokus på de maktstrukturer som kan förekomma inom idrottsvärlden och hur unga människor utnyttjas. Oavsett utgången har historien om Wander Franco blivit en påminnelse om att rättvisan inte alltid är svartvit





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wander Franco Utpressning Minderårig MLB Dominikanska Republiken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Putin rekryterar: Kriga och slipp skuldernaNya rekryter kommer att kunna bli av med sina skulder, lovar Rysslands president Vladimir Putin i en ny insats för att locka fler att kriga i Ukraina.

Read more »

Putins erbjudande: Kriga och slipp skulderna – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Följ SVT:s liverapport med senaste nytt om kriget.

Read more »

Oljepriserna håller sig under kontroll trots Hormuzsundets blockadTrots tre månaders transportstopp i Hormuzsundet har oljepriserna inte stigit i den omfattning som analytiker befarat. Det skenbara lugnet bygger på krympande lager och tillfälliga nödlösningar. När de tar slut kan priset rusa.

Read more »

Casper Ruud segrar trots värmestormen i Franska öppnaDen norska 15‑seedade Casper Ruud kämpade mot extrem värme på över 32 grader under sin första omgång i Franska öppna mot Roman Safiullin. Trots yrsel och hög kroppstemperatur lyckades han återhämta sig och vinna matchen 6‑2, 7‑6, 5‑7, 0‑6, 6‑2, vilket säkrade honom en plats i andra omgången.

Read more »