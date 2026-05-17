Warner Hahn vill att kritikerna ska be om ursäkt till Nahir Besara

Hammarby-mittfältaren Nahir Besara har fått kritik efter en dålig serie av matcher. Warner Hahn, tränare för Hammarby, tycker att kritikerna borde be om ursäkt till honom.

Nu tycker Warner Hahn att folk ska be Nahir Besara om ursäkt . Höjdpunkter: Hammarby - Malmö De senaste säsongerna har Nahir Besara öst in poäng för Hammarby och förra året utsågs han till allsvenskans bäste spelare.

Men efter att han blivit utbytt och poänglös i de senaste matcherna så har mittfältaren fått en del kritik. Jag har förstått att en del har varit efter Nahir. Jag vet inte vilka det var men de borde kanske komma nu och be om ursäkt. Tre mål och en assist.

En del borde ta tillbaka det de sagt, säger Warner Hahn. Jag vet inte ens vad jag ska säga om det. Förra säsongen var han utan tvekan seriens bästa spelare. Den här försäsongen var han också väldigt bra, samma sak i ligan också.

Han gjorde ett viktigt mål i ett derby för bara någon vecka sedan. Om folk säger så om honom då vet jag inte vad de tittar på när de kollar på tv:n, men det är förmodligen inte på fotboll. Folk sa att han var slut eller för gammal. I dag var han toppklass.

När Besara får höra att Hahn vill att kritikerna ska be om ursäkt, så rycker han först på axlarna och säger att han själv inte har tänkt något kring det. Sedan går han ändå in på ämnet. För fyra, fem matcher sedan sa folk att jag skulle till landslaget och blablabla. Fyra matcher senare är man inte värd en krona.

Det går fort och det gäller att inte dras med i sånt snack. Om vi förlorar en match mot Mjällby så är vi inte sämst i världen, vinner vi mot Malmö betyder det inte att vi är bäst i världen. För oss handlar det om att ha fötterna på jorden och att jobba stenhårt för att bli bättre. Hammarby ställs på onsdag mot Gais på bortaplan och därefter väntar ett derbymöte med AIK på hemmaplan i allsvenskan





