Warren Buffett's successor invests in Delta Air Lines, recalls past failures in the airline industry

Warren Buffett's successor, Greg Abel, has made an investment worth $2.6 billion in Delta Air Lines, the first quarter of 2026. The news brings back memories of Buffett's complex relationship with the airline industry. He made his first investment in USAir in 1989, which failed. In 2016, Berkshire returned to the industry with large stakes in United Airlines, American Airlines, Delta, and Southwest, aiming to address the industry's historical profitability issues. However, the COVID-19 pandemic in 2020 led to the sale of the entire portfolio with losses, just before the stock prices recovered. Delta and United have since April 2020 surged by over 170%. The airline industry is currently facing tough times due to the war in Iran driving up oil prices and jet fuel prices, which are the second-largest expense for airlines. Delta stands out as an exception, having focused on affluent passengers and investing in reliable service, making it the most profitable airline in the US.

Warren Buffett gjorde ett par mindre lyckade utflykter till flygbranschen. Men det är just dit som efterträdaren Greg Abel beger sig. Bolaget har nämligen gått in i Delta Air Lines med en investering värd 2,6 miljarder dollar under det första kvartalet 2026.

Nyheterna väcker minnen av Buffetts komplicerade förhållande till flygbranschen. Hans första investering i USAir 1989, på 358 miljoner dollar, gick snabbt fel. 2016 återvände Berkshire till branschen med stora andelar i United Airlines, American Airlines, Delta och Southwest, ett satsande på att konsolidering hade minskat branschens historiska lönsamhetsproblem. Men när covid-19-pandemin slog till 2020 sålde Berkshire av hela innehavet med förlust, strax innan aktiekurserna återhämtade sig. Delta och United har sedan april 2020 stigit med över 170 procent.

Flygbolagen befinner sig åter i ett tufft läge. Kriget i Iran har drivit upp oljepriserna kraftigt och jetbränslets pris, flygbolagens näst största kostnad, sticker ut som ett undantag. Bolaget har under flera år fokuserat på välbeställda resenärer och investerat i tillförlitlig service, vilket har gjort det till det mest lönsamma amerikanska flygbolaget. Välkommen Berkshires intåg och uppgav att han länge hade hoppats på att bolaget skulle återvända som investerare.

Den nya positionen i Delta är ett tidigt tecken på hur Greg Abel avser att förvalta Berkshires enorma aktieportfölj. Berkshire äger sedan 1998 även privatflygoperatören NetJets, som Abel har beskrivit som en värdefull tillgång trots de strukturella utmaningarna i branschen. Den svenska kronan är årets svagaste valuta bland G10-valutorna och handlas nu kring 9,45 kronor mot dollarn, en försvagning med 2,4 procent mot Bloombergs dollarindex sedan årsskiftet.

Det kan jämföras med att en dollar kostade 8,75 kronor i slutet av januari. Geopolitisk oro i Mellanöstern, stigande amerikanska marknadsräntor och oväntat hög inflation i USA ligger bakom valutans försvagning. Många minns med fasa den senaste inflationsvågen som sköljde över världen. Nu riskerar ett liknande scenario att inträffa.

Men investerare tycks inte skydda sina tillgångar som trott. Oron för en ny inflationsvåg blir allt starkare bland både experter och konsumenter. Ändå väljer många investerare att inte öka sina innehav i inflationsskyddade obligationer. Det väcker oro.

EU:s utrikesministrar ska nästa vecka diskutera möjliga kandidater att representera blocket i potentiella fredsförhandlingar med Ryssland, sedan det amerikanska fredsinitiativet kört fast. EU-länderna överväger att utse ett gemensamt sändebud för att öppna formella kommunikationskanaler med Moskva, kanaler som stängdes efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. Bland de namn som cirkulerar finns tidigare ECB-chefen Mario Draghi. Världens två största nötköttsexportörer pressar på för utökade kvoter på den kinesiska marknaden, men bedömare tror att Beijing kommer att avslå begäran.

Brasilien och Australien har båda nått nästan taket för sina tillåtna nötköttsleveranser till Kina för 2026 och riskerar att tvingas stoppa exporten helt redan nästa månad, rapporterar Reuters. Det har varit svårt att enas kring en stablecoin i Europa. Men nu är projektet på gång som är tänkt att konkurrera med dollarbaserade kryptovalutor. Europa har under de senaste månaderna ökat takten när det gäller att få till stånd en egen stablecoin.

Nu har projektet fått stöd från totalt 37 banker som vill göra det möjligt för banker att erbjuda en egen stablecoin till sina kunder





