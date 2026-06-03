Wasteman: En rå och våldsam fängelsefilm

Regissören Cal McMau bryter inte ny mark, men gör genren både het och relevant igen med sin debutfilm 'Wasteman'. Huvudrollerna spelas av David Jonsson och Tom Blyth, som båda ger starka prestationer.

Den brittiska fängelsefilm en ' Wasteman ' är en rå och våldsam historia som utspelar sig inifrån fängelsemurarna. Regissören Cal McMau bryter inte ny mark, men gör genren både het och relevant igen.

Huvudrollerna spelas av David Jonsson och Tom Blyth, som båda ger starka prestationer. Filmen är en fascinerande maktspel med två starka huvudroller, där samspelet mellan dem är kalibrerat till perfektion. Det är en relation som skiftar och ändrar form från scen till scen. Ibland verkar Dee nästan vänlig, ibland kräver han att Taylor ska ta livet av någon.

Det är in i det sista ovisst om filmen kan få ett lyckligt slut. Debuterande regissören Cal McMau har studerat många liknande videos och lägger in sådana klipp konsekvent under filmens gång. Resultatet blir ett extra lager av realism, en nästan dokumentär känsla, som kastar oss rakt in i händelsernas centrum. Att flera av fångarna spelas av äkta före detta kåkfarare hjälper förstås också.

Här finns också viss kritik mot hela fängelsesystemet där överfulla brittiska anstalter drabbas av allt mer våld och kaos. McMau ifrågasätter, säkerligen med all rätt, om någon verkligen kan komma ut rehabiliterad





moviezine / 🏆 9. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wasteman Fängelsefilm Cal Mcmau David Jonsson Tom Blyth

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Swedish Film Goes Capri visas på Capri i juniNågra av det senaste årets mest uppmärksammade svenska filmer är huvudnummer på årets upplaga av Swedish Film Goes Capri. Regissören Lisa Langseth kommer till Capri för att visa upp dramakomedin The dance club. Även Doktor Glas, filmatiseringen av Hjalmar Söderbergs roman, visas med skådespelarna Christian Fandango Sundgren och Isac Calmroth på plats. Festivalen äger rum 3-6 juni på Villa San Michele.

Read more »

Martin Scorsese omfamnar AI – stöttar nytt filmbolagEnligt uppgifter till The New York Times har den Oscarbelönade regissören Martin Scorsese blivit partner och rådgivare till AI-bolaget Black Forest Labs, som utvecklar verktyg för bildgenerering. I ett uttalande säger Martin Scorsese att han har använt företagets teknik under förproduktionen av en kommande film.

Read more »

Dagens nyhetssammanfattning: Olyckor, brott och internationella kriserEn genomgång av dagens viktigaste nyheter inklusive trafikolyckor i Västerås och Lidköping, mordutredning i Örebro, samt internationella händelser från Ukraina, Norge och USA.

Read more »

Marvel's Wolverine får ny trailer - våldet är osläppligtEn ny trailer för det kommande spelet Marvel's Wolverine visades under Playstations State of Play. Spelet, utvecklat av Insomniac Games, visar en våldsam Wolverine som kämpar mot soldater och befriar mutanter. Spelet är ett singelspel med fokus på berättelsen och släpps till Playstation 5 den 15 september.

Read more »

Läkemedelsrester i råttor kopplade till ökad risk för zoonotiska infektioner i BrasilienEn ny SLU‑studie visar att råttor i Salvador bär på rester av läkemedel som citalopram och antibiotika, vilket ökar sannolikheten för parasitinfektioner och kan främja antibiotikaresistens, med potentiella konsekvenser för människors hälsa.

Read more »

Målvaktarpriser och backfavoriter inför VM i fotbollEn genomgång av billiga men kvalificerade målvakter och försvarare inför fotboll-VM, med fokus på Ecuadors målvakt, Gregor Kobel från Schweiz, Antonee Robinson från USA och en talang från Slavia Prag.

Read more »