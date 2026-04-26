Wayne Lineker har hittat kärleken – med 29-årig modell

Ibiza-kungen Wayne Lineker, 63, har hittat kärleken i den irländska modellen Dahna McMillian, 29. Paret sågs nyligen visa upp sin kärlek offentligt i London efter en resa till Maldiverna.

Wayne Lineker , 63 år och ägare till den populära klubben The O Beach på Ibiza samt en välkänd tv-personlighet, har funnit kärlek en i den 29-åriga irländska modellen Dahna McMillian.

Enligt uppgifter från Daily Mail observerades paret nyligen i London, där de öppet visade sin tillgivenhet genom kyssar under en shoppingrunda. Dahna är dotter till den framstående basketspelaren Lennie McMillian, 67 år, och är verksam som modell genom en agentur baserad i London. Deras relation har redan utvecklats till att inkludera gemensamma semestrar, senast på de exotiska Maldiverna, och Wayne Linekers dotter, Tia, 26 år, har redan börjat följa Dahna på Instagram, vilket signalerar ett positivt mottagande inom familjen.

Den intressanta åldersskillnaden mellan Dahnas far, Lennie, och Wayne är endast fyra år, och Lennie McMillian har en betydande plats i basketens historia som en av de första amerikanerna att spela professionell basket i den irländska ligan. Wayne Lineker, som är yngre bror till den legendariska fotbollsspelaren Gary Lineker, har nyligen genomgått en betydande livsstilsförändring. Denna förändring initierades efter att han beslutat sig för att lämna ett liv präglat av alkohol- och drogmissbruk bakom sig.

I en intervju med brittisk television delade Wayne öppet med sig av sina tidigare kamper med destruktiva beteendemönster och den allvarliga lunginflammation som ledde till en sjukhusvistelse i december. Denna händelse fungerade som en väckarklocka och motiverade honom att söka hjälp och bryta med de vanor som hade påverkat hans hälsa och välbefinnande negativt. Han beskriver en lång och svår resa mot nykterhet och ett hälsosammare liv, och betonar vikten av stöd från familj och vänner under processen.

Hans beslut att vara öppen med sina erfarenheter har mötts med positiv respons och inspirerat andra att söka hjälp för liknande problem. Denna personliga resa har inte bara påverkat hans eget liv utan också hans syn på framtiden och hans prioriteringar. Denna nya kärleksrelation verkar vara en del av Waynes positiva förändring och nya kapitel i livet. Att han nu delar sin tid med Dahna, reser och visar sin tillgivenhet offentligt, tyder på en ökad stabilitet och lycka.

Det är tydligt att han har funnit en partner som stöttar honom i hans nya livsstil och som han kan dela sina erfarenheter med. Dahnas bakgrund som modell och hennes familjs koppling till sportvärlden ger en intressant dynamik till relationen. Att Waynes dotter Tia redan har accepterat Dahna genom att följa henne på Instagram är ett starkt tecken på att relationen är välkommen inom familjen.

Det är spännande att se hur denna relation kommer att utvecklas och hur den kommer att påverka Waynes framtida liv och karriär. Denna historia är inte bara en berättelse om kärlek utan också om personlig utveckling, modet att förändras och vikten av att söka hjälp när man behöver det. Det är en inspirerande berättelse som visar att det aldrig är för sent att börja om och skapa ett lyckligare och hälsosammare liv





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

