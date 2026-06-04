'We have a dream' firar 10 år och återvänder till Lund

Den hyllade fotoutställningen 'We have a dream' firar 10 år och återvänder nu till Lund - större än någonsin. Utställningen kommer att visas på Domkyrkoplatsen i Lund och kommer att innehålla 58 två och en halv meter höga porträtt av personer som visat på mod och medmänsklighet.

Den hyllade fotoutställningen 'We have a dream' firar 10 år och återvänder nu till Lund - större än någonsin. På fredag invigs utställningen på Domkyrkoplatsen , där besökarna kan se två och en halv meter höga porträtt på förebilder som Dalai Lama , Malala och Zara Larsson .

Lundasönerna Albert Wiking och Oscar Edlunds utställning 'We have a dream' ställs ut på Domkyrkoplatsen i Lund. Margot Wallström inviger på fredag. Fotografen Albert Wiking sitter på knä på Domkyrkoplatsen och skruvar ihop en ställning av stål. Det är en av femton moduler som på fredag ska rymma 58 två och en halv meter höga porträtt av personer som visat på mod och medmänsklighet.

År sedan den hyllade utställningen 'We have a dream' hade premiär på Fotografiska museet i Stockholm. Året efter ställdes den ut på Lunds konsthall och på fredag kommer den tillbaka till Lund - utomhus och större än någonsin. - Utomhusutställningen har aldrig haft så många porträtt. När den var i Oslo uppskattar de att den besöktes av en miljon människor, säger Albert Wiking.

Albert Wiking är imponerad av hur många personer som ställde upp i projektet: 'Malala tackade nej till att inviga OS, men tog sig tid för oss'. Och porträtterade 115 personer som på olika sätt inspirerat och berört världen med sitt mod och medmänsklighet. Deras arbete resulterade i en utställning och en fotobok. Till varje porträtt finns en text om den avbildades gärning, skriven av författaren och Sydsvenskan-skribenten Daniel Rydén.

Utomhusutställningen görs i samarbete med Per Olsson och galleriet Uponwalls. Det senaste stoppet var i Vasa i Finland. Till kändisar, världsledare och fredspristagare hänga. Personer som Dalai Lama, Zara Larsson och Ruth Bader Ginsburg kan snart ses på torget.

- Ruth Bader Ginsburg är tillbaka i Lund efter 57 år. Hon blev utsedd till hedersdoktor här 1969. För att få lov att medverka i 'We have a dream' var hon först tvungen att få godkänt av USA:s högsta domstol. Till sist fick hon det och strax innan hon dog lyckades vi få med henne, fortsätter Albert Wiking.

En av Albert Wikings favoritbilder från utställningen är på modellen Alex Wek.

'När hon såg bilderna efteråt ville hon använda dem i sin portfolio', säger han stolt. På fredag klockan 17 invigs det hela med tal av bland andra Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström, som också är avbildad i utställningen. Torget utanför Domkyrkan är utställningsplats för 'We have a dream' till och med den 20 september. Då ska allt monteras ner igen





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