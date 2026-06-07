Wegovy framgång, pollen, säkerhet, Taiwan, Norge och Opec

Sammanfattning av nyheter: Bantningspillret Wegovy har nått över tre miljoner amerikanska användare på bara fem månader. Sverige ger 120 miljoner kronor till WHO för ebolainsvidare i Afrika. Regeringen vill ändra exproprieringslagen för säkerhetsskäl. Höga gräspollenhalter varnas i stora delar av Sverige. Kina sände ett fartyg till Taiwan efter samtal mellan Japan och Filippinerna. Opec-plus beslutar om liten produktionsökning men blockering i Persiska viken hindrar genomförande.

Fem månader efter lanseringen i USA har bantningspillret Wegovy redan skrivits ut till över tre miljoner personer i landet. I ett pressmeddelande skriver tillverkaren, det danska läkemedelsjätten Novo Nordisk , att en miljon recept nåddes redan efter tre månader från lanseringen den 5 januari och sedan har acceleration fortsatt.

Enligt bolaget är detta en av de mest kraftfulla amerikanska läkemedelslanseringarna mätt i volym någonsin. Analysen Søren Løntoft Hansen från Sydbank, som följer Novo Nordisk, instämmer i bedömningen av framgången. Samtidigt đã ett antal andra nyheter som rör hälsa, säkerhet, internationella relationer och rena olyckor. Sveriges bidrag till WHO för att bekämpa ebola i Kongo och grannländer är 120 miljoner kronor.

Försvarsminister Pål Jonson vill ändra lagen så att staten under säkerhetsskäl får expropriera fastigheter, oavsett medborgarskap. Gräspollenallergiker i stora delar av Sverige varnas för höga halter varpå en varningsperiod pågår. Kina har skickat ett fartyg till ett dödläge utanför Taiwan som en reaktion på samtal mellan Japan och Filippinerna om gränsdragning. En ung kvinna i Djursholm ska ha utsatts för misshandel av sitt pojkvän.

Norges kronprinsesse Mette-Marit, som behöver en lungtransplantation, besökte sin häktade son. Opec-plus har kommit överens om en liten produktionökning för juli men blockering i Persiska viken hindrar implementering





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