Weston McKennies kamp mot vikten: Vägen mot VM 2026

En djupdykning i Weston McKennies utmaningar med disciplin och hälsa inför det kommande världsmästerskapet.

Weston McKennie har under flera år etablerat sig som en av de absolut mest tongivande spelarna i det amerikanska landslaget. För en nation som strävar efter att nå nya höjder inom fotbollen representerar han både talang och ambition.

Men bakom den glansiga ytan av framgångar i den italienska serie A och landslagets centrala mittfält döljer sig en personlig kamp som nu har blivit offentlig. I den nysläppta dokumentärserien Destination World Cup 2026, producerad av Tubi, får tittarna en unik inblick i McKennies privatliv och de utmaningar han tvingats övervinna för att behålla sin plats på högsta nivå.

Det är en berättelse om disciplin, självinsikt och den hårda verkligheten i den professionella sportvärlden där marginalerna är minimala och kraven på kroppen är totala. En av de mest centrala och ärliga delarna av dokumentären fokuserar på McKennies långvariga kamp med sin vikt. Det är något som inom fotbollsvärlden ofta diskuteras bakom stängda dörrar, men McKennie väljer att vara öppen med saken.

Han berättar hur det har varit ett återkommande tema genom hela hans karriär, där nästan varje tränare han har arbetat under har adresserat problemet. Det har inte handlat om enstaka kommentarer, utan om en systematisk press för att nå en optimal fysisk form. Särskilt utmanande blev situationen under tiden med Igor Tudor, den tidigare tränaren i Tottenham, som inte drog några slagom sina krav.

Tudor var tydlig med att McKennies plats i laget inte var garanterad om han inte lyckades sänka sin vikt. Detta ultimatum blev en vändpunkt för spelaren, som insåg att talang ensamt inte räcker när man tävlar mot världens absolut bästa. För att förstå hur McKennie lyckades vända trenden beskriver han i dokumentären sin relation till mat och småätande.

Han erkänner att han, likt många andra unga människor, har haft en tendens att småäta och att lockelsen från godis och choklad ofta varit för stor. Genom att analysera sina vanor har han kunnat implementera små men betydelsefulla förändringar i sin kosthållning. Istället för att helt förbjuda allt gott har han fokuserat på att hitta nyttigare alternativ som fortfarande tillfredsställer behovet av att snacks.

Denna förändring i livsstil har inte bara påverkat hans vikt utan även hans allmänna prestationsförmåga på planen. Han beskriver hur den ökade disciplinen har gett honom en mental styrka som han tidigare saknat, vilket i sin tur har lett till en märkbar utveckling under den nuvarande säsongen. Inför VM 2026, som kommer att spelas på hemmaplan för USA tillsammans med Kanada och Mexiko, är pressen på McKennie och hans lagkamrater enorm.

Att spela en världscup i sitt hemland är varje spelares dröm, men det kräver en fysisk och psykisk kondition som tål extrem press. Genom att dela med sig av sina svårigheter hoppas McKennie kunna inspirera andra unga idrottare att våga prata om sina brister och förstå att vägen till framgång sällan är spikrak.

Hans resa visar att även stjärnor på högsta nivå kämpar med vardagliga problem och att nyckeln till framgång ligger i förmågan att lyssna på kritik och våga förändras. Juventus-stjärnan står nu starkare än någonsin, redo att leda sitt land mot vad som kan bli deras mest framgångsrika turnering någonsin. I den moderna fotbollen är idrottaren inte bara en spelare på planen, utan en hel organism som måste optimeras. Från sömnmönster och återhämtning till exakt näringsintag är allt noggrant planerat.

McKennies uppenbarelser i dokumentären understryker hur viktigt det är med ett starkt stödteam runt spelaren, men också det individuella ansvaret. När en tränare som Igor Tudor ställer ultimatum, handlar det inte om att vara elak, utan om att skydda lagets kollektiva prestation. För McKennie har denna tuffa kärlek varit precis vad som behövdes för att ta nästa steg i karriären.

Genom att transformera sin inställning till hälsa har han inte bara säkrat sin plats i Juventus och landslaget, utan han har också skapat en hållbar grund för resten av sin professionella bana





