What Happened to Pop City Lund?

The article explores the decline of the vibrant music scene in Lund, Sweden, which was once known as the country's first pop city. It discusses the reasons behind the decline, including the rising costs of real estate and the disappearance of the middle-sized venues that were crucial for bands to gain recognition.

1996 utsåg P3 Lund till Sveriges första popstad. 30 år senare har scenerna dött och musiken tystnat. Vad var det som hände egentligen? En vanlig helg i Lund för 30 år sedan kunde erbjuda upp mot femton konserter.

Idag är det sällan så många på en vecka. Vad hände med popstaden Lund? Halv elva på kvällen tar en skara festglada ungdomar buss 171 från Spångatan i Malmö mot LTH i Lund. Väl framme på den nationstäta Tornavägen sprids de med vinden.

Bara en handfull har samma destination som jag – att se en konsert på Blekingska nationen





