Whippy satsar på lokalt moln och utökad säkerhet för att möta nya HR-krav

HR-techbolaget Whippy har anpassat sina tjänster efter ökade regulatoriska krav genom att använda svenska molntjänster och förbättra säkerhetsloggning. Detta stärker förtroende och möjliggör deltagande i fler upphandlingar inom både offentlig och privat sektor.

Efter en lång utveckling inom dataskydd och reglering har kraven på lokal datalagring och säkerhet för HR-system blivit allt viktigare. Företaget Whippy har tagit ett strategiskt beslut att använda svenska molntjänster och kombinera det med utökad säkerhetsloggning och övervakning för att möta nya krav från både offentlig och privat sektor.

Utvecklingen driver ett behov av att skapa förtroende genom transparens och robusta system. Paulin Larsen Berglöf, VD och grundare till Whippy, betonar att säkerhet och effektivitet måste integreras från början, inte separeras. Bolaget erbjuder digitaliserade onboarding- och offboardingprocesser med strukturerade flöden och datadriven uppföljning, vilket effektiviserar arbete och stärker engagemang. Genom att förbättra driftsäkerhet och spårbarhet kan Whippy konkurrera med större aktörer och kvalificera sig i fler upphandlingar.

Erbjudandet gäller förnya kunder med 30% rabatt under 12 månader, till en månadskostnad av 419 kr jämfört med ordinarie 599 kr, alla priser inklusive moms





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HR-Tech Dataskydd GDPR Lokal Datalagring Onboarding

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GUNILLA BRODREJ: Fortsatt synd om alla som ska jobba i detta operahusNu vet vi hur operahuset i Stockholm kommer att se ut – i alla fall exteriört. Gunilla Brodrej undrar fortfarande hur alla ska rymmas bakom scenen.

Read more »

Whippy lanserar 30 % rabatt på onboarding‑tjänst och satsar på svensk molninfrastrukturWhippy presenterar ett tidsbegränsat erbjudande med 30 % rabatt, 419 kr per månad i tolv månader, för nya kunder. Samtidigt beskriver företaget hur ökade regulatoriska krav efter EU‑domstolens beslut om Privacy Shield och GDPR tvingar HR‑leverantörer att flytta till svensk molninfrastruktur. Den svenska datalagringen blir nu ett krav i offentliga upphandlingar, och Whippy digitaliserar onboarding och offboarding med strukturerade flöden och datadriven uppföljning för snabbare och mer engagerade anställningar.

Read more »

Ministern om Volvo Cars: ”Har tagit upp detta på alla…Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dousa är nöjd med att Volvo Cars säkrar en avgörande licens i USA som möjliggör fortsatt försäljning i landet.”Det…

Read more »

HR-techbolag Whippy väljer lokal datalagring och ökad spårbarhet för ökad säkerhet och effektivitetEn kombination av ökade regulatoriska krav och förändrade rättsliga förutsättningar har lett till en mer komplex överföring av personuppgifter till USA, även om nya rättsliga ramverk har tillkommit. GDPR har skapat en ny verklighet där kontroll över data inte längre är en hygienfaktor, utan ett affärskrav. För HR-leverantörer har detta inneburit en omställning, särskilt inom offentlig sektor och vid säkerhetsklassade roller. Samtidigt har osäkerheten kring tredjelandsöverföringar gjort att fler organisationer väljer bort den typen av lösningar. Whippy, ett svenskt HR-techbolag, har tagit steget att använda svenska molntjänster redan år 2023, då det var få myndigheter och kommuner som ställde krav på var data lagras. I dag är det en av de första frågorna Whippy får. För Whippy är lokal datalagring och utökad databasloggning, övervakning för ökad spårbarhet samt säkerhetsbedömning av underleverantörer centrala faktorer i upphandlingar. Säkerhet har blivit en central faktor i upphandlingar, och Whippy satsar på att stärka driftsäkerhet, spårbarhet och säkerhetsnivå i hela leveranskedjan för att kunna konkurrera med större aktörer och kvalificera sig i fler upphandlingar.

Read more »