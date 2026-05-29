Whippy stärker dataskydd och lokal lagring för att möta nya EU‑krav

Svenska HR‑tech‑bolaget Whippy anpassar sin plattform till striktare GDPR‑krav genom att byta till svenska molntjänster, förbättra spårbarhet och erbjuda säker onboarding och offboarding för både offentlig och privat sektor.

Whippy, det svenska HR‑tech‑företaget som specialiserar sig på digital onboarding och offboarding, har under det senaste året gjort en rad strategiska förändringar för att möta de nya regulatoriska kraven som har uppstått efter EU‑domstolens beslut att ogiltigförklara Privacy Shield.

Beslutet har gjort överföring av personuppgifter till USA betydligt mer komplicerat, och i kombination med GDPR har det skapat en ny affärsrealitet där dataskydd inte längre är en ren hygienfråga utan ett centralt konkurrensmedel. Många leverantörer inom HR‑sektorn har tvingats omvärdera sina molnlösningar, särskilt de som tidigare byggt på amerikansk infrastruktur eller som omfattas av tredjelandslagstiftning.

Offentliga myndigheter, kommuner och andra organisationer med säkerhetsklassade roller har börjat ställa krav på att data ska lagras inom EU‑området, och trycket från den privata sektorn har samtidigt ökat. Whippy har svarat på den här utvecklingen genom att redan 2023 flytta sina tjänster till svenska molntjänster och satsa på lokal datalagring, något som tidigare bara var ett önskemål men idag är ett krav i offentliga upphandlingar





