WHO bekräftar nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa

Den 15 maj konstaterade WHO ett nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa. Många oroas över att det spridits i flera veckor innan det. Den ovanliga varianten saknar behandlingsmetoder.

Följ SVT:s liverapportering här. Afrikanska unionen (AU) uppger att ett vaccin mot ebolavirusvarianten bundibugyo kan möjligen vara framtaget före årets slut. WHO-chefen, som är på väg till Kongo-Kinshasa, säger att omvärlden kommer att stötta landets invånare i virusutbrottet. Uppgiften om ett ebolavirusvaccin kom från AU:s enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder (CDC).

Enligt chefen Jean Kaseya finns det ett par möjliga kandidater till eventuella vaccin. – Våra ledare är redo att investera. Vi satsar redan på tekniska och strategiska nivåer för att se till det sker. Jag vill vara med er i denna tid.

Och ni ska veta att ni inte står ensamma. – skrev han på X.





