WHO besvikelse över utbrottet av ebola i Kongo och Uganda

WHO avslöjar att antalet överlevande vid utbrottet av blödarfebern ebola i Kongo och Uganda är mindre än vad man räknat ut. Utbrottet anses ha en betydligt större omfattning än vad som framkommit i dagsläget.

JOHANNESBURG. Världshälsoorganisationen WHO belyser i dagsläget att utbrottet av ebola i Kongo och Uganda är betydligt större än vad som är känt. Nattsvarterna kring utbrottet har handlat om den sanna omfattningen av antalet drabbade och spridningen.

Utbrottet anses vara ett internationellt nödläge. Det som oroar WHO mest är vad man inte vet, 'tales som betydande osäkerheter gällande det faktiska antalet infekterade personer och den geografiska spridningen. I nuläget har WHO uppskattat antalet dödsfall till 80 och antalet misstänkta fall till 246. Men de verkliga siffrorna kan vara mycket högre, vilket pekar mot ett potentiellt oerhört utbrott.

Därför kan man inte vid första hand inleda ringvaccinering som stoppar spridningen





Nytt utbrott av Ebola drabbar Östra Ituri-provinsen i Kongo-Kinshasa och UgandaEbolautbrottet orsakat av Bundibugyo-viruset har lett till att cirka 80 personer har dött och omkring 250 personer misstänks vara smittade. Det är det 17:e utbrottet i landet sedan smittan upptäcktes år 1976.

Bundibugyo-varianten av Ebola klassas som en 'folkhälsokris', men spridningen är ännu begränsadDe senaste uppgifterna från Kongo-Kinshasa avslöjar att det är den tredje upptäckta varianten sedan 2007, efter två tidigare utbrott i Uganda och Kongo-Kinshasa.

WHO utlyser nödläge efter ebolautbrottEbolautbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är en ”global folkhälsokris”, meddelar världshälsoorganisationen WHO och utlyser nödläge.

Rapporterer om utbrottet av en ovanlig och svårlesbar variant av EbolaVärldshälsoorganisationen utlyser internationellt hälsonödläge på grund av den pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa och Uganda. Den vanliga Ebola-varianten är ovanlig, vilket gör att vaccin och behandlingar saknas. För att bekämpa smittan blir nu huvudfokuset på att behandla vätskebristen som uppstår av diarréer och kräkningar. Läkare och forskare vid Karolinska institutet med erfarenhet av tidigare utbrott ser också på hur erfarenheterna från tidigare utbrott kan tillämpas för att bekämpa det nuvarande utbrottet.

