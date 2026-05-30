WHO-chef besöker eboladrabbad region i Kongo-Kinshasa samtidigt som trafikstörningar pågår i Stockholm

Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus är på plats i den eboladrabbade regionen Ituri i Kongo-Kinshasa för att utvärdera situationen och träffa berörda parter. Samtidigt uppstår störningar i Stockholms kollektivtrafik och på vägarna, och en försvunnen pojke hittas i Karlskoga. Aftonbladet uppmanar läsare att skicka in tips och video via sin tjänst.

Världshälsoorganisationen WHO :s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus har anlänt till den eboladrabbade regionen Ituri i Kongo-Kinshasa . Ghebreyesus väntas besöka behandlingscenter i staden Bunia och träffa lokala myndigheter, sjukvårdare och familjer som drabbats av smittan.

Det är därför vi är här, för att diskutera med samfundet och för att se hur saker utvecklar sig och om det finns några utmaningar att hjälpa till med, säger han till journalister. Enligt Afrikanska unionens smittskyddsorgan, Africa CDC, har minst 1 077 misstänkta fall konstaterats i Kongo-Kinshasa sedan utbrottet bekräftades i mitten av maj, däribland 246 dödsfall. Situationen kräver fortsatt uppmärksamhet och internationellt samarbete för att få bukt med smittan. Under tiden pågår också andra händelser i Sverige.

Det är stora störningar på tunnelbanans röda linje i Stockholm, flera tåg är försenade och inställda. Samtidigt påverkar Stockholm Marathon busstrafiken rejält med omlagda körvägar och indragna hållplatser. Under eftermiddagen tar AIK emot Sirius på Strawberry arena vilket även det leder till fler resenärer. SL har extrainsatta tåg i beredskap men en talesperson säger att trafiken hittills flyter på relativt bra.

På vägarna har E4 stängts av i höjd med Ljungby efter att en lastbil har åkt in i mitträcket och vält. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadat sig allvarligt. I Karlskoga anmäldes en pojke i tioårsåldern försvunnen där han var på besök. Han verkar ha klivit ut från en bostad, genom en altandörr och försvunnit.

Polisen sökte efter honom i närområdet och hittade slutligen pojken i en spelbutik. Räddningstjänsten fick också in larm om en brandsituation, men man har inte lokaliserat vad som ryker och är på plats för att utreda. På SJ påverkas tågtrafiken av situationen och man måste vänta på räddningstjänstens signal för att köra igen. Samtidigt erbjuder Aftonbladet sina läsare möjlighet att skicka in tips, bilder och video via tjänsten Tipsa.

100 ton medicinsk hjälp till Kongo-Kinshasa – Senaste nytt om ebolautbrottet i Kongo-KinshasaDen 15 maj konstaterade WHO ett nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa. Många oroas över att det spridits i flera veckor innan det. Den ovanliga varianten saknar behandlingsmetoder.

WHO bekräftar nytt utbrott av ebola i Kongo-KinshasaDen 15 maj konstaterade WHO ett nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa. Många oroas över att det spridits i flera veckor innan det. Den ovanliga varianten saknar behandlingsmetoder.

WHO: Ebola kan stoppas – Senaste nytt om ebolautbrottet i Kongo-KinshasaDen 15 maj konstaterade WHO ett nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa. Många oroas över att det spridits i flera veckor innan det. Den ovanliga varianten saknar behandlingsmetoder.

WHO bekräftar nytt ebolautbrott i Kongo-KinshasaDen 15 maj rapporterade WHO ett nya ebolautbrott i Kongo-Kinshasa med tio bekräftade och 223 misstänkta dödsfall. WHO:s generaldirektör Tedros besökte drabbade områden och betonade att viruset kan stoppas utan reseförbud. Afrikanska unionen meddelade att ett vaccin mot den ovanliga varianten kan vara klart innan årsskiftet. 100 ton skyddsutrustning levererades till Bunia för att stödja insatserna.

