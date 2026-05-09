WHO-chefen träffar Spaniens premiärminister inför virusdrabbat kryssningsfartyg

The WHO chief will meet with Spain's premier minister before the virus-ridden cruise ship MV Hondius arrives in the Canary Islands. Six cases of hantavirus have been confirmed by WHO after the outbreak on the ship. In total, eight suspected cases have been reported, with three fatalities."Six cases have been confirmed as hantavirus infections in the laboratory, all identified as caused by (subtype) Andes virus, which can be transmitted between humans," WHO says in a French statement.

WHO-chefen ska träffa Spaniens premiärminister innan det virusdrabbade kryssningsfartyget MV Hondius anländer till kanarieön Teneriffa. Sex fall av hantavirus har enligt WHO bekräftats efter utbrottet på fartyget.

Totalt åtta misstänkta fall har rapporterats, varav tre dödsfall.

"Sex fall har i laboratoriet bekräftats som hantavirusinfektioner, alla identifierade som orsakade av (varianten) andesviruset, som kan smitta mellan människor", uppger WHO i ett franskt uttalande. WHO bedömer att utbrottet har en låg risk att få en större spridning som påverkar världens befolkning





