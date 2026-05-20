WHO classifies ebola outbreak in West Africa as public health emergency of international concern, citing challenges including large 'dark figures,' mistrust and lack of protective equipment in infected regions.

The World Health Organization (WHO) has classified an ebola outbreak in West Africa as a public health emergency of international concern after identifying nearly 250 suspected cases with over 80 deaths. Despite significant challenges, the organization emphasized the need for immediate action and international support to contain the outbreak, which has spread rapidly, with double the number of suspected cases and more than 130 deaths reported so far.

WHO fick en rapport om ett misstänkt utbrott av ebola den 5 maj. Då var utbrottet redan stort, nästan 250 misstänkta fall varav omkring 80 dödsfall.

Sedan har det växt snabbt och är i skrivande stund uppe i det dubbla antalet misstänkta fall och drygt 130 döda, bara en bråkdel har laboratoriebekräftats. Fall har upptäckts iWest-Afrikanska republiken, dock finns det stora osäkerheter kring när utbrottet började, men det första dokumenterade fallet var en sjuksköterska som fick symtom den 24 april. Detta antyder att utbrottet spridits under radarn en tid. Utbrottet har visat sig bero på bundibugyo-viruset, en ovanlig variant av ebolavirus.

Dödligheten i detta virus är vanligen mellan 30-50 procent, alltså något lägre än den vanligare varianten ebola zaire. Det är bara det tredje utbrottet av bundibugyo som man vet om. Det finns inget vaccin eller läkemedel mot detta virus. Att klassa något som ett internationellt hot mot människors hälsa, PHEIC som det också kallas, är WHO:s varningssignal om att det behövs finansiering, samordning eller internationella insatser.

Det behöver inte betyda att det är en pandemi på gång. Det är nionde gången WHO klassar något som PHEIC sedan 2005, då systemet infördes. Det är också det tredje ebolautbrottet som klassas som ett internationellt folkhälsohot. Denna gång valde WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus att inte invänta rekommendationen från en rådgivande kommitté, utan han beslutade att klassa utbrottet som PHEIC efter samtal med drabbade länder.

Det finns flera utmaningar kring just detta utbrott. Det stora mörkertalet av fall är oroväckande, det drabbade området är präglat av konflikt och misstro samt att sjukvårdspersonal finns bland dödsfallen tyder på att det saknas skyddsutrustning och rutiner för att förhindra smitta, är några av dem





