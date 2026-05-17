WHO-varning: Ebolautbrott i Kongo-Kinshasa hotar att spridas regionalt

Världshälsoorganisationen, WHO, har klassat det aktuella ebolautbrottet som en folkhälsokris av internationell betydelse. Över 90 döda och 246 misstänkta fall rapporterats, medan sjukdomen sprids inom Kongo-Kinshasa och till grannländer. Det saknas vaccin mot den dödliga varianten.

Hajarah Nalwadda /AP/TT rapporterar att Världshälsoorganisationen, WHO, har klassat ebolavirusutbrottet som en folkhälsokris av internationell betydelse. Detta är den näst högsta varningsnivån enligt internationella hälsobestämmelser.

WHO betonar att internationellt samarbete är nödvändigt för att få en tydlig uppfattning om hur utbrett utbrottet faktiskt är. Enligt organisationen är antalet fall ännu inte helt klart dokumenterat, och det rådande läget möter inte de kriterier som krävs för att utbrottet ska kategoriseras som en pandemi. WHO har ändå förberett en storskalig insats och beskriver den snabba spridningen som extremt oroande. Den aktuella ebolavarianten, Bundibugyo, är särskilt farlig eftersom det saknas vaccin och specifik behandling mot den.

Enligt Kongo-Kinshasas hälsominister Samuel-Roger Kamba, som talade i ett uttalande till AFP på lördagen, har varianten en dödlighet på uppemot 50 procent. Hittills har nära 90 personer avlidit i utbrottet och ytterligare 246 misstänks vara smittade i Kongo-Kinshasa. Ett dödsfall som kan kopplas till varianten har även rapporterats i Ugandas grannland, vilket gör att utbrottet nu har växt till att utgöra en regional risk.

Varianter av ebolaviruset har påträffats i östra provinsen Ituri, och ett fall har bekräftats i huvudstaden Kinshasa, som ligger cirka 100 mil från Ituri. Detta tyder på att sjukdomen kan ha spridit sig ytterligare inom landet. WHO har dessutom fått rapporter om misstänkta fall i Norra Kivuprovinsen, som gränsar till Ituri. En företrädare för det lokala civilsamhället i Ituri berättar att situationen är katastrofal.

Människor dör där på kort tid, och resursbristen är’entendre att de sjuka inte kan isoleras. Kropparna hanteras av familjemedlemmar, vilket ökar risken för nya smittfall. Detta är det tredje utbrottet av Bundibugyo-varianten sedan dess första identifiering 2007. Tidigare utbrott har inträffat i Uganda år 2007–2008 och i Kongo-Kinshasa år 2012, enligt Läkare utan gränser.

Den aktuella utbredningen av ebola tillhör alltså ett mönster av återkommande hot, vilket understryker behovet av förbättrad deklarationsinfrastruktur och preventiv medicinsk arbetsförmåga i regionen





