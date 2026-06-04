Wicked: For Good anländer till SkyShowtime

Uppföljaren till den hyllade filmen Wicked släpps på streamingtjänsten SkyShowtime och samlar en stjärnspäckad ensemble. Filmen tar vid efter den dramatiska avslutningen i den första filmen och har fått blandade recensioner.

Glada nyheter alla Wicked -fans! Uppföljaren Wicked : For Good från 2025 ansluter sig till föregångaren från 2024 och anländer på fredag till streamingtjänsten SkyShowtime. Det går alltså att se hela den hyllade filmatiseringen av Broadway-musikalen i ett svep till helgen.

Filmen samlar en stjärnspäckad ensemble med den missförstådda Elphaba i spetsen. Handlingen i filmen tar vid efter den dramatiska avslutningen i den första filmen. Elphaba har flyttat västerut och lever nu i exil, samtidigt som Glinda valt att ställa sig vid Trollkarlens sida. Det färgsprakande landet Oz är inte bara sockervadd och smaragder längre utan har förvandlats till en propagandamaskin där Elphaba utmålas som en fiende och efterlyses över hela riket.

Filmen spelade in 540 miljoner dollar på biografer världen över mot en produktionsbudget på 150 miljoner dollar. Den satte även för filmatiseringar av Broadwaymusikaler när den överträffade den första Wicked-filmens premiärhelg med 147 miljoner dollar. Kritikerkåren var kluven. Aftonbladet gav filmen en 4:a i betyg och ansåg att den var minst lika bra som första.

I MovieZines gav Katarina Emgård den en 2:a och skrev att filmen är en cyklon av sentimentala BFF-scener, flygande CGI-apor och en så barnvänlig kärlekshistoria att en kyss tycks lika förbjuden som den hårdaste BDSM-session. Filmen har fått blandade recensioner och det är spännande att se hur den kommer att mottas av publik och kritiker när den släpps på SkyShowtime





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