"Widow's Bay" - en bisarr skräckkomedi med en engagerad ensemble

"Widow's Bay" är en bisarr skräckkomedi med en engagerad ensemble, skapad av Ridley Scott. Serien utspelar sig på en ö i New England, där en borgmästare försöker återuppliva turismen. Men snart upptäcker han att invånarna varnat för en förbannelse som hotar samhället. "Widow's Bay" har hyllats av kritiker för sin lyckade användning av genrens välbekanta klichéer och sin engagerade ensemble. Serien har också blivit en succé bland tittarna, och den är den tredje mest populära serien hos Apple TV i hela världen.

Kvällens tv-tips är "guilty pleasure när det är som bäst" - signerat Ridley Scott . Nej, Stephen King har inte haft något med skapande av "Widow’s Bay" att göra, men flera medier (som till exempel Matthew Rhys ("The Americans", "Perry Mason") spelar borgmästare n på en ö i New England.

Där försöker han återuppliva turismen, bara för att upptäcka att de vidskepliga invånarnas varningar om en förbannelse är sanna. Oroande händelser hotar nu samhällets framgång. Kritikerna kallar det en bisarr skräckkomedi som "utnyttjar genrens välbekanta klichéer på ett lyckat sätt och bjuder på både skräck, skratt och en engagerad ensemble". Publiken, å sin sida, lyfter den originella och kusliga charmen, och den listiga humorn..

Där ser vi att serien är den tredje mest populära serien hos Apple TV i hela världen, och i Sverige har den till och med intagit första plats. Första säsongen av "Widow's Bay" består av 10 avsnitt, och det sista släpps nu på onsdag. När andra säsongen har premiär är än så länge oklart





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